Анастасія Даугуле пробігла марафон, незважаючи на травму

Ведуча програми "Ранок з" Інтером "Анастасія Даугуле вирішила перевірити себе на міцність. 10 вересня вона взяла участь в забігу, присвяченому Дню фізкультури і спорту.

Цього дня головна вулиця столиці перетворилася на відкриту спортивну площадку фестивалю "Intersport Fest UA", де зібралися тисячі шанувальників традиційних і сучасних видів спорту. Також в рамках заходу відбувся забіг, учасницею якого стала і ведуча телеканалу "Інтер". Анастасія зізналася, що є великим фанатом бігу: "Дуже люблю цей вид спорту: він приносить радість і не вимагає витрат".

Як розповіла ведуча, займатися бігом вона почала сім років тому: спершу без будь-якої підготовки, на одній силі волі, і відразу - по 10 км щодня. Такий різкий старт не привів ні до чого хорошого, але підштовхнув до вивчення питання про правильний підхід до тренувань. Зараз Настя бігає щовечора хвилин по 40-45.

Цей марафон для телеведучої не перший: вона часто бере участь в масових і благодійних забігах, реєструється на все більші змагання. Тому і на цей захід чекала з нетерпінням.

"Хотілося відчути дух єднання нехай навіть з незнайомими людьми, особливу енергетику марафонів: на таких забігах завжди чудова атмосфера, - ділиться враженнями Анастасія. - Зізнаюся, дуже класно ось так бігти по самому центру Києва - Хрещатику, Маріїнського парку, порожній вулиці Грушевського... 5 кілометрів начебто нескладна, але досить підступна дистанція. Потрібно правильно розрахувати як стартовий ривок, так і свій темп на кожній ділянцы, щоб бігти в радість, а не на знос. Разом зі мною бігла майже тисяча людей".

Не обійшлося і без неприємних моментів: на одному з етапів, на бруківці, Настя підвернула ногу. Але вона все одно продовжила марафон. За словами ведучої, вона, незважаючи ні на що, пробігла всю дистанцію з великим задоволенням і вже готується до наступного забігу, який відбудеться 30 вересня.