В "Стосується кожного" - про епідемію жорстокості, що захлеснула нашу країну

Сьогодні, 12 вересня, о 18:00 на телеканалі "Інтер" - важливий випуск ток-шоу "Стосується кожного" під назвою "Епідемія жорстокості". У ньому йтиметься про ситуації, коли емоційний спалах агресії однієї людини призводить до важких травм або загибелі оточуючих.

В середині серпня повідомлення про смерть столичного перукаря від рук невдоволеного клієнта за лічені хвилини облетіла всі ЗМІ. Інформація про це вбивство отримала понад півтори сотні перепостів і безліч коментарів. Людей обурювала безглузда, абсурдна жорстокість події. Перший заступник глави Нацполіціі України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook так прокоментував трагедію: "Здорового глузду в цій страшній ситуації немає. Людину вбили за неякісний, на погляд клієнта, сервіс. А що далі? У що перетворюється наше суспільство?"

У серпні в передмісті Києва сталося вбивство: через просте зауваження, зроблене нетверезому сусідові, від його рук загинула мама двох малолітніх дітей. І таких випадків в Україні - десятки.

Учасники програми разом з ведучим "Стосується кожного" Андрієм Данілевичем спробують розібратися: чому і коли наше суспільство захлеснула епідемія агресії і як не стати її жертвою? Чи можливо зупинити цю епідемію?

"Це буде відверта розмова на дуже важливу тему, що хвилює сьогодні всіх, - каже ведучий програми Андрій Данілевич. - Здавалося б, дрібниця: не так постригли, не те сказали, - а в результаті гинуть люди..."

Як погасити емоції? Про це в студії програми будуть говорити психолог, психіатр Олексій Шевцов, кандидат психологічних наук Наталія Бугайова, адвокат Анна Колесник, священик Олег Мельничук, а також - головний редактор телеканалу НТН Олександр Лук'яненко і ведучий програми "Свідок" на НТН Олександр Бондарчук.

"Психологами було проведено дослідження, звідки йде агресія, про її коріння, - каже психотерапевт, психіатр Олексій Шевцов. - Згідно з цим дослідженням, багато батьків в сучасних українських сім'ях не виявляють до своїх дітей любові. Ось і виходить, що все йде від нелюбові, тому що агресія - це її вершина. Другий момент: у нас маса непроявлених емоцій. Емоції - це величезна енергія, якою володіє людина, їх обов'язково потрібно проявляти. Третій момент - стрес. Особливо в мегаполісах, де він обрушується на голови людей кожний день, де людина не може знайти роботу або, якщо знайшла, - у неї маленька зарплата, маса некомфортних ситуацій в транспорті, безсонні ночі ... І вона стає агресивною".



Про те, що ще ховається за жахливими заголовками останніх новин і про те, як в нашій країні врятувати себе в умовах епідемії жорстокості, - у випуску, від якого може буквально залежати порятунок чийогось життя. "Епідемія жорстокості" - у вівторок, 12 вересня, о 18:00 на телеканалі "Інтер".

Як зупинити епідемію агресії? - сьогодні в "Стосується кожного"



https://youtu.be/tr01uDI2XTE