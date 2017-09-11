Прем'єру "Круче всех" подивилися 4 млн українців

У неділю, 10 вересня, на телеканалі "Інтер" стартувала програма власного виробництва - дитяче талант-шоу "Круче всех". Прем'єрний випуск о 18:30 зібрав частку 15,8% серед масової всеукраїнської аудиторії 18+ та став беззаперечним лідером у своєму слоті. Перший ефір захоплюючого шоу подивилися близько 4 млн телеглядачів України.

ТОП-5 каналів 10.09.2017 р в слоті "Крутіше всіх" (18:30:01-19:49:40)

(Частка 18+, Україна)

Глядачів телеканалу підкорили маленькі герої першого випуску - наші дивовижні, зворушливі і шалено талановиті діти.

Трирічна Фрося Мельник, яка встала на ковзани в рік і чотири місяці, сьогодні вже бере участь в перших змаганнях і коли-небудь обов'язково зійде на олімпійський п'єдестал. Юний геній джазу - піаніст-віртуоз Яким Груй - в цей вечір грав разом з Дмитром Шуровим на роялі своєї мрії. Восьмирічний Арсеній Барабаш, який знає все сузір'я і планети Сонячної системи, розповів ведучому Андрієві Данілевичу, що і навіщо потрібно брати космонавту з собою на орбіту. Юний еквілібрист з циркової династії Орест Главацький утримував рівновагу, стоячи на п'яти (!) котушках. Чотирирічний географ Захар Ардотелі впізнавав будь-яку країну за силуетом, навіть якщо її показували догори ногами. А шестирічна дівчинка з бійцівським характером Саша Черевата зустрілася в студії програми зі своїм кумиром - чемпіоном світу з боксу, харизматичним Олександром Усиком.

У неділю, 17 вересня, на глядачів чекає зустріч з ще шістьма неординарними, талановитими і цілеспрямованими дітьми - о 18:30, у програмі "Крутіше всіх" на "Інтері".

Перший випуск шоу на сайті inter.ua

Офіційний канал шоу "Круче всех" на YouTube

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі - Nielsen; моніторинг - Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільової аудиторії 18+ (Україна). Дані розраховані для доби і для слота події за 10.09.2017 (дані Overnight). Дані надані за показником shr%. Детальніше за показниками і визначень цільових аудиторій в глосарії ІТК