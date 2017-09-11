Перший бій Усика за титул абсолютного чемпіона світу став лідером на ТБ

У суботу, 9 вересня, телеканал "Інтер" транслював бій між чемпіоном світу за версією WBO у важкій вазі українцем Олександром Усиком і екс-чемпіоном світу німцем Марко Хуком. Переможний для нашого боксера поєдинок зібрав рекордну частку 30,3% серед масової всеукраїнської аудиторії 18+, а в великих містах серед глядачів 18-54 частка склала 20,5%. За обидвами аудиторіями бій став ефірною подією з найвищою часткою суботи.

Телетрансляція цього видовищного бою стала беззаперечним лідером слоту за обидвами цільовими аудиторіями.

ТОП-5 каналів 09.09.2017 р в слоті бою А.Усік - М.Хук (23: 58: 54-01: 02: 36)

(Частка 18+, Україна / 18-54, 50+, відсортовано по 18+, Україна)

Наш боксер здобув перемогу над суперником технічним нокаутом в 10-му раунді і вийшов до півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії. Нагадаємо, бій Усик vs. Хук - це перший поєдинок в рамках турніру World Boxing Super Series, де кращі боксери світу змагаються за звання абсолютного чемпіона і Кубок Мухаммеда Алі.

Олександр Усик після бою подякував уболівальникам за підтримку. "Я дуже довго до цього готувався, і я здобув перемогу! - сказав чемпіон в своєму відеозверненні. - Тут в залі була міні-Україна, сюди приїхало дуже багато людей. Я дуже радий. Спасибі вам! Дивіться мене на" Інтері ".

"Неможливо передати словами те, як вболівали за Усика на арені Макса Шмеллінга в Берліні, - ділиться враженнями з місця події Сергій Долбілов, керівник редакції спортивних програм телеканалу" Інтер ". - Іноді складалося враження, що ти знаходишся в київському Палаці спорту. Причому за Олександра вболівали і наші співвітчизники, які приїхали на бій з України, і давно живуть в Німеччині українці, і німці, хто долучився до наших уболівальників по ходу бою. Фантастична атмосфера навколо поєдинку і блискуча перемога Усика - чудовий початок Всесвітньої боксерської суперсерії! Звісно, хотілося б, щоб цей бій відбувся в Києві. Сподіваюся, це ще станеться".

Дані дослідження ТВ-аудиторії належать ІТК. Оператор панелі - Nielsen; моніторинг - Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільових аудиторій 18+ (Україна), 18-54 (50тис. +). Дані розраховані для доби і для слота події за 09.09.2017 (дані Overnight). Дані надані за показником shr%. Детальніше за показниками і визначень цільових аудиторій в глосарії ІТК