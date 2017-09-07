У першій програмі "Крутіше всіх" - чотирирічний геній географії, боксер з косичками і найстійкіший хлопчик

Уже цієї неділі, 10 cентября, о 18:30 на телеканалі "Інтер" - довгоочікувана прем'єра: перший випуск надихаючого, веселого і по-дитячому щирого талант-шоу "Крутіше всіх". Його ведучими стали Андрій Доманський та Андрій Данілевич. Ці знавці дитячих душ і люблячі батьки зроблять все можливе, щоб маленьким учасникам програми було комфортно і вони максимально розкрили свій талант в проекті.

Що б ви сказали, якби ваша шестирічна дитина з самого ранку просила не поспати ще півгодинки, а... на сходову клітку, стрибати на скакалці? Хто здогадається, що в родині росте справжній боксер! Тим більше, що цей спортсмен із залізним характером - тендітна дівчинка з косичками і очиськами на півобличчя. І мріє Саша не про нову ляльку Барбі, а про зустріч з Олександром Усиком!

"Якщо ж малюк замість нового гаджета просить відвести його в обсерваторію - не чинити опір: все одно це марно", - радять батьки ще одного юного героя програми. У вісім років Арсеній прочитав всі доступні книги про космос і мріє потиснути руку справжньому космонавтові.

Загалом, в гості до двох Андріїв 10 вересня прийдуть дійсно незвичайні діти! Дівчинка, яка практично одночасно почала ходити і кататися на ковзанах: вперше Фрося вийшла на лід у рік і чотири місяці! Зараз їй три роки, а за плечима - солідний досвід довжиною фактично в півжиття. І вже кілька пар ковзанів!

Ще одне відкриття цього випуску - чотирирічний геній географії Захар! 147 країн з 193 офіційно визнаних цей малюк може назвати ... по контуру державного кордону. Навіть якщо перевернути карту догори ногами!

Глядачі першої програми побачать дитину, тато якого - клоун, мама - повітряна гімнастка, а бабуся і дідусь - дресирувальники тварин. Єдиний вихід у такого малюка - влитися в циркове життя і освоїти професію, назву якої не кожен дорослий вимовить з першого разу. Стати еквілібристом, майстром утримання балансу. Скажімо по секрету: Андрій Доманський чесно спробував утримати рівновагу на одній "котушці" - залізної тубі для еквілібрування - і ... не зміг. Ведучий і реквізит при виконанні трюку дивом не постраждали. А найстійкіший герой програми - Орест - легко балансує відразу на п'ятьох!

Як каже Андрій Данілевич, з кожним учасником цього шоу шалено цікаво обговорювати не тільки хобі, а й життєву філософію. Так, одинадцятирічний джазовий піаніст Яким впевнений, що душа і свобода є тільки в джазовій музиці. На музичних конкурсах хлопчик займає лише перші місця. Чим він бере суддів за живе? Це ще належить дізнатися глядачам і телеведучим.

Зворушливі, смішні, курйозні моменти, вражаючі досягнення і неймовірна майстерність, а також секрети і закони виховання юних геніїв - вже цієї неділі, 10 вересня, о 18:30 на "Інтері" у дитячому талант-шоу "Круче всех". Крім того, спеціальний зоряний гість програми - Pianoбой Дмитро Шуров - зіграє для одного з учасників шоу. А свою прихильницю і тезку - маленьку спортсменку Сашу - прийде підтримати легенда світового боксу Олександр Усик.

Не пропустіть прем'єру шоу, яке змусить вас по-новому подивитися на захоплення своєї дитини. Адже, може, вона теж - крутіша за всіх!