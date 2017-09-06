Андрій Доманський відтепер знає все про диво-дітей

Напередодні прем'єри на "Інтері" нового для українського телебачення формату - дитячого талант-шоу "Круче всех", на радіо "П'ятниця" стартує нова рубрика - "Чудо-діти" з Андрієм Доманським. У ній ведучий програми "Круче всех" і багатодітний тато розповість про маленьких вундеркіндів з різних країн світу. Ці діти вразили світ, стали рекордсменами Книги рекордів Гіннесса, досягли неймовірних успіхів в спорті, мистецтві та науці. Вони - виключення з правил, але, можливо, настає саме їх час!

"Чому ми вирішили запустити таку програму? Тому що батькам дуже важливо пишатися дітьми, - розповідає продюсер радіо "П'ятниця" Анна Свиридова. - Нова рубрика" Чудо-діти "- нагадування дорослим, що діти набагато розумніші, ніж нам здається. Я це прекрасно знаю на прикладі свого сина і племінника. Тим більше - діти ХХІ століття! Їх знання і вміння вже перевершують знання і вміння багатьох дорослих. Вони навіть мислять по-іншому. Це програма для батьків, щоб вони розуміли: діти - це справжнє диво! І про це не можна забувати".

Наприклад, батьки Онафуджірі Ремета з Нігерії ніколи не ховали фотоапарат від дітей, дозволяючи їм гратися з технікою і знімати все, що захочеться. Завдяки цьому їх син став всесвітньо відомим у три роки, коли його роботи були опубліковані на сайті міжнародної новинної служби СNN. Сьогодні за семирічним фотографом нараховується більше трьох тисяч знімків. І за публікацію кожного маленький хлопчик отримує дорослий гонорар.

"Хочеться, щоб якийсь там американський Ендрю Доманський на радіо KWNB в Лос-Анджелесі розповідав вже про українських дітей з найдосконалішим захопленням, - з посмішкою говорить Андрій Доманський. - Так, як це робимо ми в нашій програмі про наших дітей".

Неймовірні історії юних геніїв можна буде почути на радіо "П'ятниця" з 7 вересня, з четверга по неділю о 7:30 і 14:30.

А побачити найталановитіших маленьких українців і почути їх історії можна буде вже 10 вересня і щонеділі о 18:30 на "Інтері" у програмі "Круче всех".