"Великий бокс" на "Інтері": Усик починає боротьбу за титул абсолютного чемпіона світу

У суботу, 9 вересня, о 23:00 на "Інтері" у програмі "Великий бокс" дивіться трансляцію першого поєдинку в рамках World Boxing Super Series між чемпіоном світу за версією WBO у важкій вазі українцем Олександром Усиком і екс-чемпіоном світу німцем Марко Хуком.

Турнір World Boxing Super Series - це головна подія в професійному боксі. 8 кращих боксерів світу виборюватимуть звання найкращого боксера планети, щоб виграти всі чемпіонські пояси і Кубок легендарного Мухаммеда Алі.

"Про що може мріяти боксер, який виграв пояс чемпіона світу в професіоналах? - коментує Сергій Долбілов, керівник редакції спортивних програм телеканалу "Інтер". - Можливо, про чемпіонський титул за іншою версією. Але найсміливіші і найзухваліші мріють про об'єднання всіх чемпіонських поясів. Стати абсолютним чемпіоном світу - мрія найяскравіших боксерів на планеті. Саме такий - наш Олександр Усик. І у нього з'явився такий шанс. Для реалізації своєї мрії йому треба зробити три переможних кроки. І тепер все залежить від нього самого. А ми можемо і повинні підтримати його в цьому!"

Крім Олександра Усика і Марко Хука в важкому дивізіоні Всесвітньої боксерської суперсерії виступлять: чемпіон світу IBF Мурат Гассієв, чемпіон світу WBA Юніер Дортікос, чемпіон світу за версією WBC Майріс Бріедіс, а також претенденти на світові титули в першій важкій вазі Кшиштоф Влодарчик, Майк Перес і Дмитро Кудряшов.

9 вересня відбудеться перший довгоочікуваний бій: Олександр Усик проти Марко Хука. Поєдинок пройде в Берліні на арені Max-Schmeling-Halle.

Як зізнається український чемпіон, він з нетерпінням чекає початку турніру і скучив є за рингом. Зараз Олександр сконцентрований на своїй підготовці.

Українські телеглядачі зможуть подивитися бій Усик - Хук в прямому ефірі на телеканалі "Інтер" у суботу, 9 вересня, о 23:00.

Разом з глядачами в студії "Великого боксу" за поєдинком спостерігатимуть журналісти-експерти та екс-чемпіони світу з боксу, які висловлять свою думку про бій і Всесвітньої боксерської суперсерії.



9 вересня, о 23:00 "Великий бокс" на "Інтері": Усик vs. Хук https://youtu.be/JJOaWTvIbFo