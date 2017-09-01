ІНТЕР МЕДІА ГРУП заявляє, що рішення, ухвалене вчора Національною Радою про оголошення попереджень деяким каналам Групи, є необґрунтованим

Так, вчора, 31.08.17, на своєму засіданні Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про оголошення попереджень деяким каналам ІНТЕР МЕДІА ГРУП за начебто "порушення вимог законодавства щодо частки передач українського та іноземного виробництва" та оголосила ліцензіатам попередження.

Як на період проведення перевірки, так і наразі телеканали ІНТЕР МЕДІА ГРУП дотримуються усіх норм діючого законодавства, зокрема й щодо частки передач українського та іноземного виробництва.

Однак при проведенні перевірки та при ухваленні рішень Національна Рада керувалася якоюсь вибірковою методикою, відповідно до якої до частки передач українського чи європейського виробництва були віднесені не тільки телевізійні передачі, як того вимагає Закон України "Про телебачення і радіомовлення" (ч.4 ст.28), але і фільми.

Телеканали звертали увагу на це у своїх запереченнях, Закон України "Про телебачення і радіомовлення" чітко відрізняє поняття "фільм" і "передача". Тож висновки перевірки є помилковими.

Після оприлюднення інформації про оголошені телеканалам ІНТЕР МЕДІА ГРУП попередження деякі ЗМІ поширили недостовірну інформацію, повідомивши, що Національна Рада застосувала санкції до телеканалів Групи за недотримання "мовних квот". Слід звернути увагу, що жодних мовних квот на сьогодні для телеорганізацій не встановлено, адже Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації" набуває чинності 13 жовтня 2017 року, тож у своїх рішеннях Національна Рада посилалася не на "мовні квоти", а на "частки передач українського та іноземного виробництва".

Під час проведення перевірок кожен з телеканалів подавав свої заперечення щодо необґрунтованості висновків Національної Ради, однак, на жаль, члени Національної Ради не взяли їх до уваги та ухвалили рішення про застосування санкцій.

ІНТЕР МЕДІА ГРУП переконана, що зможе надати докази щодо дотримання вимог законодавства на телевізійних каналах Групи і готова довести це в суді.