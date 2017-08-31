Як ведучі "Інтера" зривали уроки в школі і чим розважалися на перервах?

Ніхто не залишається байдужим до словосполучення "1 вересня"! Погодьтеся, кожному є що згадати про роки, проведені в шкільних стінах. Ведучі телеканалу "Інтер" підготували відверті зізнання про те, як їм вдавалося зривати уроки, уживатися з сусідами по парті і дуріти на перервах.

Чим займалися на шкільних перервах?

Андрій Данілевич: - За цей короткий час намагався встигнути з'їсти "тормозок", який мама давала в школу! Як зараз пам'ятаю: бутерброд з маслом і ковбасою і яблуко, завжди забруднене маслом від бутерброда.

Артем Позняк: - У молодших класах мені подобалося кататися на колінах по коридору. А ось в старших - дівчата!

Жанна Тихонова: - Бувало, заплануєш щось грандіозне, а в кінці уроку лунає голос педагога: "Дзвінок дзвенить для вчителя!" І руйнуються всі плани, розумієте? Абсолютно все!

Андрій Доманський: - Ми грали в дворову гру "Чу", використовуючи в якості фішок монетки, темно-зелені пробки і вкладиші.

Андрій Дромов: - У молодших класах, як і всі, дуріли в коридорах, катаючись на колінах по паркету: затирали до дір ідеально випрасувані стрілки штанів.

Анастасія Даугуле: - Ох, стільки потрібно було встигнути! Пробігтися по всіх поверхах школи, зустріти знайомих, переговорити з друзями з паралельних класів, дізнатися останні новини і встигнути прибігти на свій наступний урок.

Роман Кадємін: - Ми зазвичай встигали обговорити з однокласниками, кому саме посміхалася дівчинка за сусідньою партою, обмінятися вкладишами жуйок "Turbo", а іноді навіть списати домашнє завдання. Перерви завжди пролітали непомітно.

Які спогади залишилися про сусіда по парті?

Андрій Данілевич: - Разом з сусідом по парті на останній сторінці зошита придумували, який у кого буде підпис в паспорті! Виходить - відпрацьовували автографи (сміється).

Артем Позняк: - Мій сусід по парті був феноменом. Принаймні, він сам так думав. Його особливість полягала в тому, щоб тягати з собою в школу столові предмети і клеїти їх на себе, запевняючи при цьому всіх, що він - магніт.

Жанна Тихонова: - Дуже тепло згадую Альошу Грищенко - ми разом сиділи в середніх класах. Він співав мені Цоя: "Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле ..." та інше. Нас часто лаяли за сміх на уроках.

Андрій Доманський: - Мені пощастило, і найчастіше моїми сусідками ставали дівчата. Я розумів точні науки, а вони - гуманітарні, ось і допомагали один одному. А симпатій до сусідок якось не виникало: вчителі відчували подібне і, як на зло, розсаджували по різних кутах. Через це по класу нерідко літали літачки або папірці.

Андрій Дромов: - Мене завжди відкидають на задню парту, бо я любив поговорити з сусідом. До того ж я часто відволікався, тому нерідко вчителі просили покинути клас і подумати про свою поведінку.

Анастасія Даугуле: - Я сиділа за передостанній партою разом зі своєю кращою подругою. Вона займалася бальними танцями, їздила на змагання по всьому світу і привозила різні історії - ось їх я і слухала, коли урок був не найцікавіший.

Роман Кадємін: - Від мого сусіда по парті, чесно кажучи, я був в шоці. Коли ми, більш хуліганський пацани, різалися на перерві під вкладиші, він біг до бібліотеки, брав невелику книгу і ... прочитував її під час наступного уроку! Тому, як ви розумієте, йому було не до мене.

Які придумували способи, щоб прогуляти уроки?

Андрій Данілевич: - Одна суперідея прогулу у мене так спрацювала, що я потім місяць не ходив в школу. Ми з братом грали в каратистів, і мій удар ногою припав до стільця! Папа сказав: якщо до ранку палець посиніє - значить, перелом, в школу йти не потрібно. На наступний день я прокинувся, а палець не синіє! Перемагаючи біль, рухами вгору-вниз я довів його до посиніння. Перелом був явний! Правда, я, наївний, думав, що в таких випадках гіпс накладають на сам палець, а виявилося - "валянок" до коліна ... І школа нікуди не поділася: бігав на милицях за домашніми завданнями до однокласниці в сусідній будинок.

Артем Позняк: - Мої батьки багато працювали, тому всього лише і потрібно було, що прокинутися рано, виконати всі справи, поснідати, вийти з батьками з дому, помахати вслід автобусу, на якому їхали батьки, і ... повернутися додому.

Жанна Тихонова: - Якось ми дуже не хотіли йти на фізику. Закрилися в класі і ключ викинули з вікна третього поверху, ніби ми в ув'язненні такі сидимо, дуже хочемо на урок, але перейти з кабінету в кабінет ніяк не можемо.

Андрій Доманський: - Найчастіше приймалося колективне рішення не йти на урок: весь клас не накажеш ж! Ще один з методів полягав в тому, щоб запхати в замок сірники - і тоді викладач не міг відкрити його ключем. На самий крайній випадок, можна щось погано пахне розлити в класі.

Андрій Дромов: - Було все: імітація застуди, підвищення температури шляхом поїдання грифеля олівця, набивання ложкою собі по нозі, щоб та розпухла, подначіваніе всього класу і підривання петард в туалеті ... Так, ви вже здогадалися, що батьківські збори з мене починалося і мною закінчувалося? (Посміхається)

Анастасія Даугуле: - Я не прогулювала, але іноді не прокидалася на перший урок. Тоді класний керівник відправляв за мною когось із однокласників: ті люто дзвонили в дверний дзвінок, ввалювалися веселою юрбою і їли цукерки, поки я збиралася в школу.

Який ваш улюблений шкільний предмет?

Андрій Данілевич: - Українська та російська література, фізика, фізкультура і англійська мова, в вчительку якої я був таємно закоханий.

Артем Позняк: - Література! У підручнику було найбільше портретів, яким можна домалювати вуса (так, каюсь, грішив цим). А ще мені подобалося писати твори.

Жанна Тихонова: - Російська література. Але і там підлітка підстерігали нудні історії, які я змогла в повній мірі оцінити лише через деякий час після закінчення школи.

Андрій Доманський: - У молодших класах любив природознавство: гербарій збирати, жучкам пузики проколювати ... А в старших класах подобалися точні науки.

Андрій Дромов: - У школі я вчив тільки ті предмети, які мені дуже подобалися: англійську і біологію.

Анастасія Даугуле: - Безмежна і взаємна любов у мене з історією, літературою та мовами. Ще подобалися математика, алгебра, геометрія: доведення теорем, рішення рівнянь на два листи ...

Роман Кадємін: - Не дивлячись на те, що я вчився в класі з математичним ухилом, мене більше привертали все-таки гуманітарні предмети - література і історія.