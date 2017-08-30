Прем'єра сезону проекту "Речдок" встановила новий рекорд!

У вівторок, 29 серпня, прем'єрний випуск нового сезону детективного циклу "Речдок" о 15:50 зібрав рекордну частку за комерційно привабливою аудиторією 18-54 у великих містах - 14,7%. За масової всеукраїнської аудиторії 18+ в Україні частка склала 16,7%. Таким чином, нова серія "Втіха для лорда" стала лідером свого слоту за обома цільовими аудиторіями. Прем'єру сезону програми "Речдок" подивилися 2 млн українських глядачів.

ТОП-5 каналів 29.08.2017г. в слоті програми "Речдок" (15: 49: 53-16: 45: 41),

(Частка 18+, Україна / 18-54, 50+, відсортовано по 18+, Україна)

Серія "Втіха для лорда" розповідає про справу одеського слідчого Нестора Головіна. Протягом року в місті пропадали молоді дівчата, зовні схожі одна на одну. Зникнення також відбувалися за ідентичних обставин. Довгий час слідчий і оперативники не могли вийти на слід злочинця. Увагу Головіна привернула маленька деталь в розповіді матері однієї зі зниклих дівчат: жінка згадала про кружку і відкривачку, які подаровав їй майбутній зятm. Наявний на них логотип і став ключем до розкриття фатальних зникнень.

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі - Nielsen; моніторинг - Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільових аудиторій 18+ (Україна), 18-54 (50+) і 4+ (Україна). Дані розраховані для доби і для слота події за 29.08.2017 р (дані Overnight). Дані надані за показниками shr% і rch # (для аудиторії 4+, Україна). Детальніше за показниками і визначень цільових аудиторій в глосарії ІТК http://tampanel.com.ua/ru/about/glossary/