Про шокуючий випадок побиття дворічної дівчинки - сьогодні в "Стосується кожного"

У середу, 30 серпня, о 18:00 дивіться в ефірі телеканалу "Інтер" випуск соціального ток-шоу "Стосується кожного", присвячений страшному злочину. В середині серпня санавіація доставила до Херсонської обласної дитячої лікарні понівечену дворічну дівчинку в непритомному стані. З'ясувалося, що вітчим постраждалої Тані Калинюк, Валентин, побив її за те, що дитина не попросилася на горщик. Сам чоловік стверджував, що невинний. За його версією, дівчинка постраждала через напад собаки.

"За 28 років практики я вперше зіткнувся з таким випадком, - розповів журналістам" Стосується кожного "доктор Херсонської обласної дитячої клінічної лікарні Костянтин Єрмаков. - Я бачив багато дітей після ДТП, з травмами, отриманими, в тому числі, через помилки батьків , але це - надзвичайний випадок! Щоб побити дитину до такої міри, потрібно бути нелюдом, не людиною..."

Ця історія шокувала не тільки лікарів, але також друзів і знайомих сім'ї Калинюк. Неймовірний за жорстокістю випадок активно обговорюють користувачі соцмереж в Україні та за її межами. Команда "Стосується кожного" не змогла залишитися осторонь. Журналісти програми провели власне розслідування і готові поділитися його результатами з телеглядачами.

"Історія шокувала мене своєю неймовірною жорстокістю, - говорить ведучий програми "Стосується кожного" Андрій Данілевич. - У ситуаціях, де страждають діти, мені важко залишатися неупередженим. Це завжди викликає сильні емоції. Мені не можна пояснити причину, за якою можна підняти руку на дитину , що б вона не зробила! І найстрашніше в цій історії, що про все якщо й не знала напевно, то не могла не здогадуватися мама цих дітей! Як можна було не помітити, що відбувається з ними? Як можна покривати тирана? Що це за любов така, яка з глушить материнські почуття? Для мене це - за межею".

Зараз підозрюваний чекає суду в СІЗО, але його рідні впевнені, що в усьому винен не він, а мама Тані, Ганна Калинюк. У студії "Стосується кожного" ведучий програми разом з її учасниками і експертами спробує з'ясувати, чи дійсно мама не підозрювала про насильство над дітьми? Cвою правду про життя сім'ї і причини того, що сталося розкажуть і бабуся постраждалої дівчинки - Марія Калинюк, і мама головного підозрюваного - Марія Тарасенко.

Поділяться експертною думкою і допоможуть розібратися в ситуації друзі програми "Стосується кожного" - судмедексперт Олена Федорова, експерт з питань насильства в сім'ї Ганна Тарата, адвокат Олександр Мозолевський, психолог-кримінолог Володимир Абрамян, Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Оксана Філіпішина.

Не пропустіть сьогодні о 18:00 на телеканалі "Інтер"! Програма "Стосується кожного" - про те, якою трагедією може обернутися байдужість близьких людей, особливо якщо мова йде про самих беззахисних - дітей. https://youtu.be/_rH8JAABWR8