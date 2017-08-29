В Андрія Доманського та Андрія Данілевича з'явилися спільні діти

10 вересня о 18:30 на телеканалі "Інтер" - прем'єра яскравого дитячого талант-шоу "Круче всех", створеного за форматом популярної американської програми Little Big Shots. І одночасно - дебют несподіваного теледуета! Вперше телеведучі Андрій Доманський та Андрій Данілевич розділили на двох одну сцену, гримерку і навіть дітей.

"Круче всех" - абсолютно новий формат для українського телебачення. Це дитяче талант-шоу, учасниками якого можуть стати юні генії від двох до чотирнадцяти років. Діти, які привернули увагу творців програми, досягли вражаючих результатів у своїх недитячих захопленнях, будь то танці, вокал, наукові експерименти, екзотичне мистецтво малювання фарбами по воді або дінозаврознавство. Це шоу, безумовно, для сімейного перегляду. Адже команда проекту впевнена: кожна дитина - талановита і унікальна. Завдання дорослих - просто допомогти розкрити ці здібності, не упустити час. І виступи учасників це наочно демонструють. А юних глядачів проект напевно надихне на заняття спортом, танцями, малюванням, музикою або пісочною анімацією, адже в житті стільки цікавих і дивовижних речей!

Ідея ввести в програму "Круче всех" двох ведучих була несподіваною для компанії-форматчика: у всьому світі в адаптаціях проекту Little Big Shots традиційно один ведучий. Та й самі Андрії були здивовані. На перший погляд, серйозний, стриманий Андрій Данілевич і усміхнений, іронічний Андрій Доманський в дитячому талант-шоу складно поєднуються. Однак хто може краще розговорити найзамкнутішого малюка малюка, ніж ведучий головного суспільно-соціального ток-шоу країни "Стосується кожного"? І хто так невимушено пірне в дитинство з головою, як не балагур і досвідчений батько Андрій Доманський?

"Для мене, як для батька, дуже важливо, що в "Круче всех" немає змагальності, - зазначає Андрій Доманський. - Коли мова йде про талант-шоу, оцінка завжди дещо суб'єктивна. Ті, хто програв діти щиро засмучуються, плачуть, батьки переживають ... У нас цього немає. Всі діти, які беруть участь в нашій програмі, надзвичайно талановиті і дивовижні. Вони просто крутіші за всіх! І кожен отримує захоплення глядачів, оплески і, звісно, медаль. Хочеться сподіватися, що момент змагальності включиться якраз у дітей по інший бік екрану - і їм захочеться теж стати в чомусь крутіше за всіх. Принаймні, спробувати щось нове. Це було б чудово!"

Незважаючи на тривалий досвід роботи на "Інтері", телеведучим вперше довелося так тісно співпрацювати і, більш того, господарювати на загальній телетериторії. Обидва зізнаються, що етап притирання і розподілу обов'язків пройшов досить швидко і безболісно.

"З Андрієм Доманським ми давно знайомі, - розповідає Андрій Данілевіч.- Мене завжди дивувала його здатність говорити без угаву, причому цікаво, смішно і на будь-які теми! Я розумів, що переговорити його неможливо. Так і вийшло. Але ми швидко розділили зони відповідальності: я розмовляю з дітьми і батьками на диванах, а він на сцені робить шоу".

"У нас все за паритетом, - підтверджує Андрій Доманський. - Як в пісочниці: відро я даю Данілевичу, сам ходжу з совком. Всі повноваження поділені. Де поговорити - там Андрій. Де постояти, дурня поваляти - там я. І понеслося!"

Саме Андрію Доманському в цьому шоу дістанеться крутіше за всіх: йому доведеться кататися на ковзанах, виконувати балетні па, вартувати арфу, працювати вчителем фізкультури і помічником лаборанта під час хімічних дослідів, тримати удар в спарингу з дівчинкою-боксером і вчитися малювати картини на воді. Загалом, ми не тільки дізнаємося, на що здатні наші діти, а й перевіримо витримку, силу волі, реакцію, гнучкість і стійкість відомого шоумена.

Андрієві Данілевичу теж буде непросто: доведеться шукати спільну мову з малюками і сидячи на дивані, і лежачи під диваном, а також - граючи в динозавриків, маскуючись під конячку, балансуючи на дошці, катаючись на дитячому велосипеді, обговорюючи рожеві туфельки і способи художнього зав'язування шнурків.

"У нашому шоу головне - дитина, - каже Андрій Данілевич. - Хочеш це зробити? Будь ласка! А ось це спробувати? Будь ласка! Ми з Андрієм Доманським були готові робити все що завгодно, аби їм було комфортно і вони могли розкритися максимально яскраво".

Результат співпраці двох Андріїв, яскраві постановки, трюки, запрошені зірки, сюрпризи, дитячі перли і батьківські одкровення - все це вже зовсім скоро, в неділю, 10 вересня, о 18:30 на "Інтері" - прем'єра "Круче всех". https://youtu.be/VYr1u_s2ywo