Програма "Стосується кожного" відсвяткувала чотири роки в ефірі

25 серпня улюбленому мільйонами телеглядачів соціальному ток-шоу "Стосується кожного" виповнилося чотири роки.

За цей час відбулося 909 ефірів - складних, резонансних, яскравих, душевних і зворушливих. Близько 10 тисяч людей стали учасниками програми: вони писали і зверталися в проект, ділилися своїми проблемами та радощами, приходили до студії, допомагали родичам, друзям і знайомим розібратися в ситуації. З їх історій і складається загальна історія програми, з маленьких пазлів - велика картина, в якій доброти і співчуття набагато більше, ніж байдужості і недоброзичливості. І кожну історію команда проекту розповідає так, що вона стосується серця кожного.

"До нас приходять різні люди - і заможні, і не дуже, які живуть і в столиці, і в найвіддаленіших куточках України, - говорить ведучий програми "Стосується кожного" Андрій Данілевич. - Кожна їхня історія - справжня. Це все - величезний життєвий досвід. Не дарма кажуть, що вчитися потрібно на чужих помилках. А у нас що ні історія - це урок, як треба чи не треба будувати відносини, виховувати дітей, вирішувати конфлікти. це - саме життя".

За чотири роки програма знайшла добрих друзів-експертів. Це зірки шоу-бізнесу, лікарі, спортсмени, ріелтори, представники держорганів і соціальних служб - ті, хто готовий прийти в студію, вислухати, поспівчувати, дати пораду, допомогти після ефіру.

Телеведуча Світлана Вольнова побувала в студії "Стосується кожного" понад 500 (!) разів. "Буває, йдеш зі студії не просто зі сльозами, а в такому стані, що не можеш в себе прийти і на наступний день, - зізнається Світлана. - Рідні запитують: "Навіщо ти туди ходиш? Навіщо так засмучуватися?" Але кожен з нас вибирає, на що витрачати час, в чому брати участь. Ці ефіри для мене - час, який я витрачаю для своєї душі і сподіваюся, що мої слова допомагають комусь, тому що ця програма дійсно допомагає людям. Коли ти бачиш, що у кого-то поліпшується життя, розумієш, що не просто так ходиш по цій землі. Велике спасибі всій команді "Стосується кожного", для мене ви - велика родина".

До речі, в новому сезоні не тільки відомі українці, а й пересічні глядачі можуть стати експертами "Стосується кожного" і теж поділитися своїм життєвим досвідом.

День народження - час підвести підсумки і згадати, як все починалося. Андрій Данилевич розповів про свій перший ефірі "Стосується кожного" - історії Лізи Синельникової з Одеси. Ця програма зібрала біля екранів більше 6 мільйонів чоловік. Три з половиною роки тому дев'ятирічна дівчинка приїхала в студію, щоб зібрати кошти на лікування своєї мами від раку. А зараз Ліза прийшла зі словами подяки за те, що проект допоміг продовжити життя її мами. На жаль, самої мами не стало півроку тому. "Історія Лізи, її віра і любов до мами - приклад того, як потрібно боротися за здоров'я і життя своїх близьких", - зазначив ведучий.

Згадали історію 13-річного Богдана Волика з Черкас, героя програми "Рятувальник від Бога" (26 грудня 2016 року). Хлопчина, незважаючи на часткову втрату зору і ризик для власного життя, кинувся рятувати двох потопаючих дівчаток. Завдяки участі в проекті Богдан визначився з майбутньою професією, знайшов друзів і зустрів перше кохання.

Для Насті Чигановой участь в програмі "Стосується кожного" теж стало поворотним моментом у житті. Дівчинка хворіла важкою формою анорексії, відмовлялася їсти і пити. Давній друг програми лікар-психотерапевт Валерій Патонич взявся допомогти дівчинці. Відома співачка Ассія Ахат пообіцяла зняти її в своєму кліпі, якщо Настя почне їсти. А популярна телеведуча Світлана Леонтьєва сказала, що приготує свої фірмові котлети, коли дівчинка видужає. Обіцянки були виконані в повному обсязі. Настя, яку поставив на ноги Валерій Патонич, стала зіркою кліпу Асії Ахат. Дівчинка займається гімнастикою і деякі елементи продемонструвала прямо в студії програми. Причому настільки яскраво, що Андрій Данілевич разом з Андрієм Доманським одразу ж запросили її взяти участь в дитячому талант-шоу "Крутіше всіх", яке стартує в ефірі "Інтера" 10 вересня.

До одного з героїв програми, який не зміг приїхати на зйомки святкового випуску, подарунок прибув прямо додому. Постійний експерт проекту Карина Плай прийшла в гості до земляка, львів'янина "крихкого сильного хлопчика" Іллі Ігнатчуку. Через хворобу він переніс за своє життя більше 30 переломів. Глядачі програми зібрали гроші на його лікування, а зараз ним займаються найвідоміші ортопеди країни. Каріна Плай привезла Іллі конструктор, про який він мріяв. Для хлопчика було дуже важливо, що про нього пам'ятають.

Ще одна героїня, про яку згадували в цьому ефірі, - Мар'яна Калабан. Три роки тому вона зробила складний вибір. Жінка відмовилася проходити лікування від раку, щоб не нашкодити ще не народженому малюкові. У жовтні 2016 року Мар'яна померла. Її чоловік, Михайло Калабан, приїхав до студії подякувати за підтримку у важкий час. Дорогим подарунком для нього стала книга, яка побачила світ завдяки редакції "Стосується кожного" і друзям програми. Розуміючи, що вмирає, Мар'яна почала писати історію свого життя. А завершила її експерт "Стосується кожного" - чудова письменниця Ірина Тетера.

"Скажу чесно: коли писала книгу" Вибір без вибору ", дуже багато плакала, - зізнається Ірина. - Ми дуже схожі: однаковий вік, у нас троє дітей - дві дівчинки і один хлопчик. Тому я добре розуміла, через що довелося пройти Мар'яні ".

У святковому випуску прозвучали, звичайно ж, не всі щасливі історії проекту. Зате в цей день глядачі вперше побачили героїв, які, як правило, завжди залишаються за кадром, - самовідданих редакторів "Стосується кожного". Один з них - Лінда Почепінская - редактор випуску "Любов і голуби". Тоді жителі багатоповерхівки Луцька звернулися до проекту з проханням врятувати їх від інфекційної загрози через сусідів: мама і дочка Величко годували в своїй квартирі голубів з усієї округи. Жінки ні з ким не хотіли спілкуватися, і тільки Лінді вдалося достукатися до Валентини і Наталії, умовити відкрити двері. У святковій студії редактори програми - Лінда, Ірина Власюк, Майя Ліпартеліані - розповідали про те, що допомагає їм знаходити ключик і бути почутими людьми, які не готові відкритися навіть найближчим. І про те, що безвихідних ситуацій не буває - особливо якщо до вирішення проблеми підключиться безліч небайдужих людей.

Більше щасливих, теплих і зворушливих історій і зустрічей - у спеціальному випуску "Стосується кожного", який можна побачити на офіційному YouTube-каналі програми https://youtu.be/wvTu2Vzjv-w

А логотип програми, зібраний в студії під час святкового ефіру, вирушить у подорож Україною. Його буде встановлено на інтерактивних майданчиках для прямих включень зі студією, щоб нагадувати і новим героям програми, і телеглядачам про те, що кожна історія може завершитися щасливо, якщо ми все об'єднаємо зусилля для допомоги людям.