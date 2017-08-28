У новому сезоні "Речдоку": коли звичайні люди стають злочинцями?

29 серпня о 15:50 на "Інтері" стартує новий сезон детективного циклу "Речдок". Цей формат став телевізійним відкриттям минулого телесезону і найуспішнішою прем'єрної лінійкою року. Кожен будній день мільйони глядачів розгадували кримінальні загадки, брали участь в складних розслідуваннях, заснованих на реальних подіях. Проект викликав справжній резонанс!

З вівторка по п'ятницю глядачів чекають нові інтригуючі розслідування, які увійшли в історію криміналістики другої половини минулого століття. Разом з ведучим Артемом Позняком шанувальники проекту познайомляться з найважчими кримінальними справами минулого. У той час найменша деталь в руках досвідченого криміналіста могла перетворитися на важливий доказ - речдок. Як, наприклад, можуть допомогти в розслідуванні карикатурна маска президента США Річарда Ніксона, виявлена ​​під ліжком? Або кільце XIX століття роботи грузинських ювелірів? Або запальничка із зображенням Юрія Гагаріна, випущена обмеженою серією? Але ці та інші предмети відкривають справжні причини і обставини скоєних злочинів, стають зачіпкою у викритті злочинця. Особливість, яка об'єднує всі ці справи, - в них фігурують не досвідчені злочинці, а звичайні люди, що опинилися в критичних життєвих обставинах.

"У новому сезоні ми більше уваги звертаємо на психологізм, - розповідає шеф-редактор "Речдоку" Олег Гершкович. - Детально вивчаємо ситуації і обставини, які складаються навколо людей, причетних до події. Саме у взаєминах людей криється розгадка злочину. Що дивує, навіть в сухих текстах старих протоколів, свідчень, свідчень відображено особливості людських характерів і причини конфліктів". Під час роботи над новими серіями використано підводні зйомки, піротехніку, сцени автомобільних погонь. Як і раніше, особлива увага приділяється деталям - прикметами часу, а ретельна робота гримерів і костюмерів допомагає достовірно відтворювати атмосферу минулого.

У вівторок, 29 серпня, глядачі побачать першу серію прем'єрного циклу - "Втіха для лорда". Ці події сталися в Одесі. Протягом року пропадали молоді дівчата, зовні схожі один на одну. Їх зникнення також відбувалися при ідентичних обставинах. Одна з них - Віолетта Когутова - зникає в парку імені Тараса Шевченка. Наступного дня в бочці з квасом знаходять плаття, в якому Віолетта була напередодні ввечері. Слідчий зауважує, що мати дівчини незадовго до події отримала солідну суму і чомусь не дуже турбується про зниклу дочку. Слідчому належить з'ясувати, що ж насправді сталося з дівчатами?

Не пропустіть на телеканалі "Інтер" з вівторка по п'ятницю о 15:50 - прем'єрні випуски "Речдоку", а о 16:45 - кращі серії минулих сезонів проекту. https://youtu.be/KKsgjvVpsmk