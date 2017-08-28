У новому сезоні "Речдоку": коли звичайні люди стають злочинцями?

29 серпня о 15:50 на "Інтері" стартує новий сезон детективного циклу "Речдок". Цей формат став телевізійним відкриттям минулого телесезону і найуспішнішою прем'єрної лінійкою року. Кожен будній день мільйони глядачів розгадували кримінальні загадки, брали участь в складних розслідуваннях, заснованих на реальних подіях. Проект викликав справжній резонанс!
З вівторка по п'ятницю глядачів чекають нові інтригуючі розслідування, які увійшли в історію криміналістики другої половини минулого століття. Разом з ведучим Артемом Позняком шанувальники проекту познайомляться з найважчими кримінальними справами минулого. У той час найменша деталь в руках досвідченого криміналіста могла перетворитися на важливий доказ - речдок. Як, наприклад, можуть допомогти в розслідуванні карикатурна маска президента США Річарда Ніксона, виявлена під ліжком? Або кільце XIX століття роботи грузинських ювелірів? Або запальничка із зображенням Юрія Гагаріна, випущена обмеженою серією? Але ці та інші предмети відкривають справжні причини і обставини скоєних злочинів, стають зачіпкою у викритті злочинця. Особливість, яка об'єднує всі ці справи, - в них фігурують не досвідчені злочинці, а звичайні люди, що опинилися в критичних життєвих обставинах.
"У новому сезоні ми більше уваги звертаємо на психологізм, - розповідає шеф-редактор "Речдоку" Олег Гершкович. - Детально вивчаємо ситуації і обставини, які складаються навколо людей, причетних до події. Саме у взаєминах людей криється розгадка злочину. Що дивує, навіть в сухих текстах старих протоколів, свідчень, свідчень відображено особливості людських характерів і причини конфліктів". Під час роботи над новими серіями використано підводні зйомки, піротехніку, сцени автомобільних погонь. Як і раніше, особлива увага приділяється деталям - прикметами часу, а ретельна робота гримерів і костюмерів допомагає достовірно відтворювати атмосферу минулого.
У вівторок, 29 серпня, глядачі побачать першу серію прем'єрного циклу - "Втіха для лорда". Ці події сталися в Одесі. Протягом року пропадали молоді дівчата, зовні схожі один на одну. Їх зникнення також відбувалися при ідентичних обставинах. Одна з них - Віолетта Когутова - зникає в парку імені Тараса Шевченка. Наступного дня в бочці з квасом знаходять плаття, в якому Віолетта була напередодні ввечері. Слідчий зауважує, що мати дівчини незадовго до події отримала солідну суму і чомусь не дуже турбується про зниклу дочку. Слідчому належить з'ясувати, що ж насправді сталося з дівчатами?
Не пропустіть на телеканалі "Інтер" з вівторка по п'ятницю о 15:50 - прем'єрні випуски "Речдоку", а о 16:45 - кращі серії минулих сезонів проекту. https://youtu.be/KKsgjvVpsmk
|20:40
|Серіал "Східні солодощі"
|22:40
|Док. проект "Слідство вели... з Леонідом Каневським"
|00:25
|Фільм "Чорта з два"
|02:05
|Подробиці
|02:50
|Подорожі в часі
|03:25
|Удачный проект
|03:55
|Готуємо разом
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