У свій день народження "Стосується кожного" збере "пазли щасливого життя"

25 серпня, в п'ятницю, головне соціальне ток-шоу країни "Стосується кожного" відзначає чотириріччя. У святковому випуску - безліч приємних сюрпризів і теплих зустрічей. Творці програми мають намір зібрати "пазли щасливого життя" - поділитися з глядачами щасливими фіналами найбільш гучних історій.

Всі чотири роки велика команда проекту працює зі складними, часто - трагічними історіями наших співвітчизників, щоб звернути на них увагу людей і спільними зусиллями змінити життя кожного учасника програми. Щоб непримиренні вороги нарешті змогли почути один одного. Щоб сімейний конфлікт, від якого страждають в першу чергу діти, зважився мирним шляхом. Щоб об'єднати гостей студії, експертів і телеглядачів і допомогти знайти рішення. Щоб нагадати, що біда одн людину, однієї сім'ї - можна вирішити, якщо це - стосується кожного.



"Ми постійно тримаємо зв'язок з героями наших програм, відстежуємо, як складається їхня подальша доля, - говорить ведучий "Стосується кожного" Андрій Данілевич. - Якщо потрібно - запрошуємо до нас в студію і в другій, і в третій раз. Дуже часто після ефірів , в яких ми говоримо про біду людини, до вирішення проблеми підключаються не тільки наші експерти, друзі програми, а й, головне, - глядачі. Тому нам важливо, щоб і вони бачили результат наших спільних зусиль. ми покажемо, як змінилася героїня програми "анорексія під гіпнозом" Настя Чіганова, яка страждала на важку форму цього захворювання. А також згадаємо про обіцянку, яку в ефірі програми дала співачка Ассія Ахат: зняти Настю в новому кліпі, якщо дівчинка почне нормально харчуватися. Ми розповімо про неймовірну книгу, яку почала писати героїня однієї з наших програм. Цієї жінки вже немає в живих, але вона встигла подарувати життя своїй дитині, по суті, ціною власного життя. І цю книгу дописала друг нашої програми, відома письменниця Ірина Тетера. Ми подаруємо книгу в студії рідним і дітям цієї Великої Мами".

Однак запрошенням в студію героїв на цей раз команда проекту не обмежиться. До одного з них - "крихкому сильному хлопчикові" Іллі Ігнатчука, який знаходиться на реабілітації після декількох важких операцій, зоряний експерт "Стосується кожного" з подарунком від редакції прийде додому!

У святковий день в студії програми - не тільки герої минулих випусків і зоряні експерти, а й люди, які роблять величезну роботу для того, щоб кожен ефір відбувся, - редактори найрезонансніших програм. Вони розкажуть, як їм вдається переживати трагедії чужих людей і знаходити в собі сили допомагати їм.

Вперше учасниками програми стануть телеглядачі, які регулярно критикують проект, так як впевнені: все історії, розказані тут, - вигадка. А також ті, кого герої "Стосується кожного" надихнули на важливі зміни в своїй долі.

Не пропустіть 25 серпня о 18:00 на "Інтері" - дивовижні історії, які доводять, що міняти реальність на краще можливо, коли це стосується кожного!

https://www.youtube.com/watch?v=S2U70_KsB6g