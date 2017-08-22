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Напередодні дня народження "Стосується кожного" встановив рекорд року!

Напередодні дня народження "Стосується кожного" встановив рекорд року!

22 серпня 2017 | 15:41

У понеділок, 21 серпня, соціальне ток-шоу "Стосується кожного" власного виробництва телеканалу "Інтер" в черговий раз стало беззаперечним лідером слоту і зібрало найбільшу частку в цьому році! Частка програми проекту під назвою "Замовне вбивство" склала 18,7% серед глядачів України старших за 18 років.

ТОП-5 каналів 21.08.2017г. в слоті програми "Стосується кожного" (18: 05-19: 04),
частка 18+, Україна

Історія героїв цієї програми схожа на сценарій фільму, але ось тільки всі його події сталися поруч з нами, в нашій країні і з нашими співвітчизниками. На власника кількох продуктових магазинів Василя Ніколенко скоєно замах. За версією слідства, в цьому замішана дружина Василя, Олена. Правда, в її вину не вірять не лише сусіди і друзі, а й сама не відбулася жертва. Експерти і гості програми намагалися розібратися: що трапилося - розплата за домашнє насильство або сімейна пара стала жертвою спланованої провокації?

Випуск "Замовне вбивство" подивилися більше 3 млн чоловік. З такими вражаючими показниками проект "Стосується кожного" підходить до свого чотириріччя, яке ток-шоу відзначить в цю п'ятницю, 25 серпня, о 18:00.

У студії програми глядачів і гостей чекає багато приємних сюрпризів і теплих зустрічей. Творці "Стосується кожного" поділяться з глядачами щасливими фіналами найгучніших історій проекту. Їх приклади доводять, що багато проблем можна подолати, якщо це стосується кожного.

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі - Nielsen; моніторинг - Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільової аудиторій 18+, 4+ (Україна). Дані розраховані для слота події (дані фінальні, Overnight). Дані надані за показниками shr%, охоплення. Детальніше за показниками і визначень цільових аудиторій в глосарії ІТК

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19:00 Стосується кожного. Строк для багатодітної мами

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20:00 Подробиці
20:40 Серіал "Східні солодощі"
22:40 Док. проект "Слідство вели... з Леонідом Каневським"
00:25 Серіал "Особисті обставини"
02:05 Подробиці
02:45 Док. проект "Квітка. Голос в єдиному екземплярі"
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