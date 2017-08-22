На "Інтері" - прем'єра міні-серіалу "Домогосподар"

У п'ятницю, 25 серпня, о 20:40 телеканал "Інтер" покаже прем'єру 4-серійної ліричної комедії "Домогосподар" виробництва Star Media. В основі міні-серіалу лежить не зовсім звичайна сімейна історія. Як правило, з появою дітей розподіл обов'язків загальновідомий: мама - виховує дітей і створює затишок у домі, а тато працює і заробляє гроші. У цій історії все навпаки: на господарстві залишається батько сімейства! Режисером-постановником картини виступив Валерій Девятілов. Головні ролі виконують Денис Матросов, Анна Міклош і Олена Захарова. Також у новому міні-серіалі знялися Людмила Нільська, Володимир Колганов, Олег Загородній, Юрій Смирнов, Юрій Чернов.

Головний герой фільму Вільям - домогосподар. Поки кохана дружина Ірина мчить нагору кар'єрними сходами, Вільям виховує доньок, господарює, підробляє написанням статей і мріє стати кухарем. Але в одну мить усталений спосіб життя летить шкереберть: Ірина заявляє, що зустріла своє кохання і подає на розлучення. Вільям йде з дому, але має намір боротися за право виховувати своїх дочок, адже Ірина, яка працює практично цілодобово, не в змозі подбати про дівчат. Для цього Вільяму терміново потрібна високооплачувана робота, але щось ніхто не поспішає з пропозиціями, а всі спроби працевлаштуватися обертаються провалами. У розпачі Вільям стає... "домогосподаркою" в будинку успішної бізнес-леді Жанни.

"Домогосподар" - історія про сім'ю і про любов, - розповідає режисер-постановник фільму Валерій Девятілов. - І про те, що чимало жінок вимушено стають занадто емансипованими: йдуть у бізнес, звалюють на себе чоловічі обов'язки, беруть на себе відповідальність за сім'ю і все менше і менше залишаються жінками. Історія мила, з гумором, несерйозна, на перший погляд, але дуже повчальна. "Ось, дивіться, як не повинно бути", - хочемо сказати ми глядачеві".

Роль "домогосподаря" Вільяма зіграв Денис Матросов. Його героєві доводиться годувати сім'ю в прямому сенсі цього слова, тому він дуже багато часу проводить на кухні за приготуванням різноманітних страв. І хоча сам актор непогано готує - свого часу його навчив батько - у кадрі руки "Вільяма", що майстерно орудують ножем і ополоником, зображували руки дублера.

"Якщо чоловік займається вихованням своїх дітей і приділяє їм більше часу, ніж роботі, - це хіба погано? - міркує актор. - Вільям - майже я. Я теж готую і перу для сина Вані. Звичайно, герой гіперболізований. Наприклад, я стежу за собою, не дозволяю собі абияк одягатися: професія зобов'язує. А мій персонаж запустив себе, але в цьому є й провина дружини Ірини, адже вона перестала звертати на нього увагу, перестала піклуватися про нього. Їй виявилося простіше захопитися франтом Артуром. Але мій Вільям готовий на все заради своїх дітей, сім'ї. Зустріч з Жанною стала для нього порятунком. Вона допомогла моєму героєві перевтілитися і подивитися на себе іншими очима".

Спільне знайшла в собі і своїй героїні й актриса Анна Міклош, яка зіграла дружину Вільяма - Ірину.

"Моя героїня - жінка, захоплена роботою, кар'єристка, і таких зараз, як мені здається, дуже багато, - каже Анна. - Та я й сама з таких. Робота забирає увесь час, однак Ірина не відірвана від життя: вона має сім'ю, дітей. У неї все гаразд! Але коли фанатично захоплюєшся роботою, часто забуваєш про душевні моменти. Здається, що вона вже не любить свого чоловіка, але ж над стосунками теж треба працювати, чути один одного".

Чи зможе Вільям повернути свою сім'ю або в новому будинку у нього почнеться нове життя? Дивіться прем'єру ліричної комедії "Домогосподар" в п'ятницю, 25 серпня, о 20:40 на телеканалі "Інтер" - https://youtu.be/kvlq3bJ7ha0