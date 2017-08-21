Шоу "Круче всех" на "Інтері": прем'єра нового формату на українському ТБ

10 вересня в 18.30 на телеканалі "Інтер" - прем'єра унікального для українського телебачення формату: динамічне, видовищне дитяче талант-шоу "Круче всех". Головні герої програми - наші неймовірні, талановиті, дивовижні діти. Кожен з них має по-справжньому неординарними здібностями, і команда каналу вирішила, що настав час країні дізнатися своїх юних героїв - нам є ким пишатися! У ролі ведучих - вперше зоряний чоловічої тандем: Андрій Доманський та Андрій Данилевич. Обидва - відомі телеведучі, люблячі батьки, спортсмени та інтелектуали з чудовим почуттям гумору.

Проект "Круче всех" - це адаптація суперпопулярного американського шоу телеканалу NBC Little Big Shots, який з успіхом пройшов вже в більш ніж десяти країнах світу. На відміну від оригінального формату, де в кожному випуску представлений один маленький геній, в українській версії глядачів "Інтера" чекає більш динамічний дійство - знайомство відразу з шістьма дітьми з незвичайними здібностями. Вони продемонструють країні свої таланти, покажуть, в чому досягли успіхів, а в чому - по-справжньому крутіші всіх. Діапазон талантів величезний: від стародавнього мистецтва малювання фарбами по воді і швидкісного складання кубика Рубіка до видатних досягнень в боксі, співі, природничих науках або ... грі в більярд. Головне завдання Андрія Доманського та Андрія Данилевича - допомогти дітям максимально яскраво проявити себе, надихнути на подальший розвиток їх умінь.

"Це один з моїх найулюбленіших телеформатів на сьогодні, - зізнається Ганна Безлюдна, керівник Inter Media Group. - Ці діти викликають захват і здивування, вони дуже зворушливі у своїй безпосередності, непередбачувані, щирі - ти просто дивишся і не уявляєш, що буде відбуватися наступної хвилини. Ми, дорослі, частіше обговорюємо якісь політичні, соціальні питання... Так, це наше доросле життя, наші проблеми, ми в них живемо. Проте наше життя без дітей - неповне. І ця частина життя начебто за бортом залишається. Але це серйозне життя, справжнє. Воно дуже багато дає, в тому числі і дорослим людям. Тому відповіддю на питання "Яке майбутнє у дитини?" є те, що зараз в неї вкладають. В першу чергу, звісно, сім'я. Думаю, багато батьків, дивлячись на талановитих дітей в нашому проекті, задумаються: чи все вони дають сьогодні своїй дитині? Адже вона теж в чомусь може багато чого досягти і стати крутішою за всіх!"

Маленьких учасників проекту відбирали більше півроку - кастинг почався ще в грудні 2016-го. Причому цей етап для творців програми став одним з найскладніших. "Ми впевнені: кожна дитина - унікальна, - говорить продюсер проекту Наталя Джунь. - І не так уже й просто було вибрати дійсно най-най в кожному напрямку, щоб у глядачів не виникало питання: а чому саме ця дитина вийшов на сцену, чому ми показуємо саме її?"

В цбьому талант-шоу між учасниками немає змагання. Тут немає суддів і немає переможених. Головне завдання проекту - показати, наскільки талановиті наші діти, подарувати їм віру в себе і в нові перемоги. Тому кожен маленький талант після виступу отримає пам'ятну медаль з написом "Круче всех".

"Я за своїми дітьми знаю, що перегляд талант-шоу у них включає хороший дух суперництва: якщо вони можуть, чому я - ні? - каже Андрій Доманський. - Тому дітям цей проект буде, мені здається, цікавий і навіть корисний. Батькам, як справжнім, так і майбутнім, цю програму варто дивитися однозначно, тому що вона вчить головному: для того щоб дитина досягла високого результату, нею потрібно займатися. Няні та репетитори можуть частково допомогти, але результат того, що ви побачите в програмі, - це час, сили, терпіння і готовність допомагати і підтримувати свою дитину одного або обох батьків. Інших рецептів немає".

Для того щоб максимально яскраво уявити учасників, художники-постановники за допомогою сучасних технологій буквально створювали на сцені індивідуальний світ вундеркінда, готували для кожного героя свій, оригінальний реквізит: збирали батут, будували льодову арену, монтували на сцені більярдну, зводили бійцівський ринг або вибудовували модельний ряд з мотоциклів. Все це - на тлі приголомшливого відеоряду, розробленого спеціально для кожного юного таланту.

Підтримувати малюків і мотивувати на нові звершення беруться не тільки ведучі проекту, але і відомі спортсмени, музиканти, хореографи - Олександр Усик, Василь Вірастюк, Олег Верняєв, Аліна Бессонова, Андрій Пятов, Дмитро Монатік, Дмитро Шуров, Альона Вінницька, Open Kids, Влад Яма, Володимир Олійник та інші.

"Упевнений, ця програма буде дуже популярна, так як подібного продукту в даний момент на українському телебаченні немає, - каже телеведучий Андрій Данілевич. - На нашому телебаченні, заповненому величезною кількістю реаліті-шоу, дуже мало розвиваючих проектів про дітей і для дітей та їх батьків, програм, які показують, наскільки дивні, талановиті і прекрасні наші малюки".



Не пропустіть! Дитяче талант-шоу "Круче всех" на "Інтері" - з 10 вересня щонеділі о 18:30

https://youtu.be/OcVRk5pvRww

