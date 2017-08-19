Новою ведучою "Орла і решки" стала діджей і телепродюсер Наталі Неведрова

У новому, 15-му сезоні шоу "Орел і решка", прем'єра якого відбудеться 27 серпня о 10:00 на "Інтері", шукати "Рай і пекло" знову будуть дві дівчини. Знайомтеся з новою ведучою! Замість Лесі Никитюк подорожувати світом разом з Регіною Тодоренко буде телеведуча, продюсер і діджей Наталі Неведрова.

Нова ведуча "Орла і решки" - не новачок на телебаченні. У неї журналістська освіта, і вона вже 9 років працює на ТБ: починала свій професійний шлях як асистент продюсера, потім працювала редактором, шеф-редактором, продюсером і в результаті - стала телеведучою. Наталі Неведрова взагалі дуже творча і різнобічна людина: займалася танцями і спортивною гімнастикою, ліпила з глини і плела фенечки з бісеру. У 12 років отримала свій перший гонорар за роботу моделлю. Кілька разів Наталі намагалася вступити до театрального - не взяли, але це її не зупинило, адже зараз дівчина грає на театральній сцені. Крім того, пише вірші, пісні, виступає як діджей і ще - вона дружина і мама!

Наталі щиро вірить, що всі мрії збуваються. Саме так сталося у неї з шоу "Орел і решка". Вона мріяла про подорожі - і стала ведучою найпопулярнішого тревел-шоу! "Я завжди вірю в здійснення бажань і абсолютно не соромлюся багато мріяти, - зізнається дівчина. - Перед Новим роком звільняючись з роботи, набила собі татуювання єдинорога на руці і вирішила, що поїду зимувати куди-небудь на Балі з донькою і заведу блог про подорожі. У новорічну ніч загадала, щоб у мене все вийшло. А на день народження попросила подарувати мені карту, на якій можна монеткою витирати ті країни, де ти був, - і вона стає яскраво-кольоровою. Я чекала якогось особливого випадку, щоб її відкрити. І ось він настав! Як я пройшла кастинг в "Орел і решка"? Мені написали і попросили записати відео про улюблене місце в своєму місті. Я розповіла про підземну парковку в нашому домі. Вийшло смішно. А головне - я щиро вірила, що саме я стану ведучою. Все так і сталося ! я неймовірно рада! Улюдей, які працюють в шоу "Орел і решка", я закохана з першого дня нашої зустрічі, а Регіну просто обожнюю: вона мені дуже близька за духом".

Чим тендітна дівчина підкорила творців шоу "Орел і решка"? Як їй вдалося обійти на кастингу кілька тисяч інших претендентів і стати новим обличчям популярного проекту? Все просто: Наталі вразила всіх своєю неординарністю. "Наша нова ведуча - це дуже "несподіваний" персонаж, - ділиться враженнями головний продюсер проекту Сергій Гулейков. - У неї зовсім інший погляд на життя, і в цьому її фішка. За нею цікаво спостерігати, тому що вона зовсім не схожа на всіх попередніх ведучих "Орла і решки". Це і допомогло їй на кастингу обійти інших кандидатів".

Регіна Тодоренко спочатку насторожено поставилася до появи нової ведучої, адже за роки спільної роботи вона дуже здружилася з Лесею Нікітюк, і навряд чи хтось зможе замінити дослідної мандрівниці "бойову" подругу. З Наталі Регіна познайомилася на зйомках першого випуску сезону "Рай і пекло - 2". Дівчата дуже швидко знайшли спільну мову і відмінно спрацювалися! "Про те, що в нашій команді з'явиться нова ведуча замість Лесі, я дізналася за пару днів до початку зйомок, - розповідає Регіна Тодоренко. - Чесно кажучи, спершу мене це засмутило: з Лесею ми пережили сотню випробувань під час кругоствітньої подорожі, разом пройшли найпекельнішими місцями планети, нас зв'язала не тільки робота, а й дружба. Тому я хотіла, щоб все залишалося так, як раніше. Проте з приходом Наталі в нашому колективі з'явилося щось неземне і фантастичне. Вона неймовірно кмітлива, дуже смішна і весела. Ми досить швидко спрацювались. Зараз з упевненістю можу сказати, що швидше, ніж з нею, ми ніколи не записували стартову і фінальну підводку ведучих. Ми настільки добре відчуваємо одна одну, що нам практично не потрібно підлаштовуватися. У Наталі я впізнаю себе такою, якою вперше приїхала на свої перші зйомки "Орла і решки" 4 роки тому. Вона так щиро всьому дивується і радіє! Це мене дуже зворушує. І це дуже круто!"



Телеглядачі зможуть ближче познайомитися з Наталі Неведровою і побачити нову ведучу шоу "в роботі" вже 27 серпня, в неділю, о 10:00 на телеканалі "Інтер". У першому випуску проекту "Орел і решка. Рай і пекло - 2" Регіна і Наталі проведуть уїк-енд на Сардинії - красивому італійському острові в водах Середземного моря, де відпочивають схиблені на приватності найбагатші і знамениті люди світу.



"Орел і Решка. Рай і пекло - 2" з 27 серпня на "Інтері" https://www.youtube.com/watch?v=VjwqWmzzgck