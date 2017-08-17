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"Інтер" покаже пряму трансляцію бою Олександра Гвоздика проти Крейга Бейкера

"Інтер" покаже пряму трансляцію бою Олександра Гвоздика проти Крейга Бейкера

17 серпня 2017 | 14:54

20 серпня в програмі "Великий бокс" на телеканалі "Інтер" - трансляція з США боксерського поєдинку між українцем Олександром Гвоздиком, володарем титулу NABF в напівважкій вазі, і американцем Крейгом Бейкером. Свій черговий рейтинговий бій наш непереможний боксер (13 боїв, 13 перемог), бронзовий призер Олімпіади-2012 Олександр Гвоздик проведе в місті Лінкольн (штат Небраска) на Pinnacle Bank Arena.

На думку багатьох експертів, вже незабаром Гвоздик може стати новим чемпіоном світу. Його ім'я віщує біду для будь-якого суперника, його техніка - неповторна, а перемоги - незабутні. У любителях він зупинився за крок до олімпійського золота, а зараз в професіоналах він всього за кілька кроків до заповітної мети - чемпіонського пояса.

Для Олександра це дуже важливий поєдинок, - каже Сергій Долбилов, керівник редакції спортивних програм телеканалу "Інтер ". - Цього вечора йому треба не просто перемогти - йому потрібно зробити це видовищно і впевнено. Якщо так і станеться, то є дуже хороший шанс , що в наступному бою він буде боксувати з Андре Уордом. Американець на сьогоднішній день є володарем відразу трьох чемпіонських поясів і стоїть на першому місці в рейтингу кращих боксерів планети незалежно від вагової категорії. Уорд коментуватиме бій Гвоздик для американського телебачення і зможе, сидячи в декількох метрах від рингу, насолодитися боксом українця".

Українські телеглядачі зможуть подивитися боксерський поєдинок Гвоздик - Бейкер в прямому ефірі на телеканалі "Інтер" у неділю, 20 серпня, о 5:00. Повтор - о 23:40. https://youtu.be/KXzkHp-zoCQ

Нагадаємо, в своєму останньому бою в квітні 2017 року Олександра Гвоздик ефектно нокаутував кубинця Юніескі Гонсалеса. А 20 серпня телеглядачів "Інтера" чекає ще один захоплюючий поєдинок за участю українського боксера.

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