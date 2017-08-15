Леся Никитюк йде з шоу "Орел і решка" ... у відпустку

27 серпня, в неділю, о 10:00 в ефірі телеканалу "Інтер" стартує новий 15-й сезон тревел-шоу "Орел і решка" виробництва TeenSpirit Studio. Команда проекту продовжить свої "райсько-пекельні" подорожі світом, але в другому сезоні "Раю і пекла" глядачів чекають зміни. По-перше, трохи зміниться концепція: тепер прекрасне і жахливе будуть шукати в кожному досліджуваному місті. По-друге, в 15-му сезоні не буде Лесі Нікітюк: дівчина пішла у відпустку, а замість неї подорожувати з Регіною Тодоренко буде новий ведучий.

"Орел і решка. Рай і пекло - 2" - це сезон контрастів. Якщо раніше в програмі показували окремо райські куточки нашої планети і окремо пекельні місця, то тепер в кожному випуску телеглядачі зможуть побачити все разом. "Кожне місто може бути одночасно по-своєму прекрасним і в чомусь жахливим, - каже шеф-редактор проекту Юлія Гребеневська. - Це можуть бути абсолютно райські пляжі, на тлі яких подають пекельну їжу. Або пекельний район-звалище, поруч з яким вирує красивий водоспад".

Ще одна несподівана новина для шанувальників шоу: Леся Никитюк в 15-му сезоні зніматися не буде! Але не варто переживати: дівчина не покинула проект, вона просто пішла у відпустку.

"Друзі, мені дуже шкода розлучатися з вами, зі знімальною групою, яка стала для мене як сім'я, але моя справжня сім'я вже почала забувати, як я виглядаю! - каже Леся. - Мама навіть викреслила мене з заповіту! Завдяки передачі і зйомок в різних країнах я багато чому навчилася: і як правильно приготувати летючу лисицю, і як з солоної води зробити питну, і навіть - як за допомогою електричного ската зарядити мобільний телефон. Ці знання, звичайно, мені не сильно допомогли, коли я випрала тюль, а він підскочив на 10 см ... Отже вибачте, друзі, але мені пора повернутися до нормального життя, до сім'ї, познімати павутиння зі стелі і купити новий тюль в решті решт!"

Творці проекту з розумінням поставилися до такого рішення ведучої. "Я вже готуюся до того, що глядачі будуть нагадувати: мовляв, як можна було дозволити Лесі піти! - каже головний режисер TeenSpirit Studio Євген Синельников. - Але у нас відносини з Лесею не просто робочі. Вся команда її любить і підтримує. Якщо захотіла у відпустку - добре, нехай відпочиває".

Регіна Тодоренко в шоу залишається. Більш того, в цьому сезоні вона відзначить ювілей: відвідає свою соту країну! Хто складе їй компанію і буде їздити по світу замість Лесі? Команда проекту розповідає, що кастинг був просто божевільним. В їх базі вже кілька тисяч талановитих і яскравих хлопців і дівчат, які мріють стати новим обличчям проекту. Кого ж вибрали? Хто стане новим ведучим "Орла і решки"? Відповідь на це питання ви дізнаєтеся зовсім скоро.

І ще один сюрприз: перші випуски 15 сезону будуть присвячені особливостям безвізового режиму для українців. Куди можна і потрібно поїхати, де краще насолоджуватися відпочинком, чого боятися і побоюватися в подорожах - все це в новому сезоні проекту "Орел і Решка. Рай і пекло - 2". Не пропустіть прем'єру в неділю, 27 серпня, о 10:00 на телеканалі "Інтер"!