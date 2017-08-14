Ювілей з Софією Ротару святкували 6,6 млн глядачів "Інтера"

У суботу, 12 серпня, до ювілею всенародно улюбленої артистки Софії Ротару телеканал "Інтер" транслював святковий концерт співачки - "Час любити". Він став найбільш рейтинговою програмою суботи на українському телебаченні і незаперечним лідером свого слоту, зібравши частку 18,7% серед масової всеукраїнської аудиторії 18+. Концерт подивилися 6,6 млн чоловік в Україні.

ТОП-5 каналів 12.08.2017 р в слоті концерту "Час любити. Софія Ротару" (20: 27: 48-22: 54: 30), (частка 18+, Україна)







Тематичний вечір на "Інтері" продовжив документальний проект власного виробництва телеканалу "Софія Ротару: секрети її успіху", який також став лідером свого слоту з часткою 18,3% за аудиторією 18+ (вся Україна).

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі - Nielsen; моніторинг - Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільових аудиторій 18+ (Україна) і 4+ (Україна). Дані розраховані для слота події за 12.08.2017 р (дані Overnight). Дані надані за показниками shr% і cov # (для аудиторії 4+, Україна). Детальніше за показниками і визначень цільових аудиторій в глосарії ІТК