У день народження Фіделя Кастро на "Інтері" - прем'єра фільму "Острів Фіделя"

13 серпня, в день народження лідера кубинської революції Фіделя Кастро, в ефірі "Інтера" - прем'єра документального проекту власного виробництва телеканалу "Острів Фіделя".

Ще минулого року 13 серпня Куба з розмахом відзначала 90-річчя свого команданте Фіделя Кастро, а вже цьогоріч це - сумний день для кубинців ... 25 листопада 2016 року легендарний революціонер помер - на 91-му році життя.

Знімальна група "Інтера" побувала на Острові Свободи в період прощання з Фіделем Кастро.

"Пішла людина-епоха, - говорить Антон Нікітін, головний редактор телеканалу" Інтер ". - Один з найбільш унікальних людей в історії людства. Лідер світового масштабу, який протягом більш ніж півстоліття впливав на історію світової політики і історію в цілому. Можуть бути неоднозначні оцінки того, що зробив Фідель і його уряд з Кубою протягом цього часу, але на Острові Свободи до Фіделя відносяться, як до особистості, яка вплинула на життя кожної людини. При іншому розвитку подій Куба могла так і залишитися колонією, але саме після приходу до влади Кастро вона стала Островом Свободи. Кубинці, з якими спілкувалася наша знімальна група, безмежно вдячні йому за це... І ми вважали за потрібне дати нашому глядачеві можливість відчути і побачити, що відбувається не тільки в житті, яке нас оточує, але і в інших куточках планети. Побачити події, які стають історією. Тому ми зробили фільм про Фіделя Кастро. І про нього самого, і про його Острові".

Згідно із заповітом, тіло команданте було піддано кремації. Урну з прахом повезли Островом Свободи, повторюючи маршрут, яким в 1959 році пройшли повстанці під його проводом з Сантьяго-де-Куба до Гавани. Але тільки - в зворотному напрямку. 9 днів просувався в 1958 році знаменитий "Караван свободи", і 9 днів тривав траур після смерті Фіделя Кастро Руса. Разом з кубинцями знаменитим шляхом вирушила і знімальна група "Інтера", щоб документально засвідчити все, що відбувалося з Кубою в ці дні. І розповісти глядачеві про те, якою документалісти застали країну в момент відходу Фіделя, і про те, якою, можливо, вона буде після.

Прем'єра документального проекту "Острів Фіделя" - 13 серпня о 20:30 на "Інтері" https://youtu.be/dVQ7ntlXKBo