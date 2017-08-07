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Бій Василя Ломаченка на "Інтері" - беззаперечний лідер ефіру

Бій Василя Ломаченка на "Інтері" - беззаперечний лідер ефіру

7 серпня 2017 | 13:30

У неділю, 6 серпня, на телеканалі "Інтер" відбулась пряма трансляція з США, де відбувся боксерський поєдинок між чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василем Ломаченко та колумбійцем Мігелем Марріагой. Бій зібрав частку 34,4% серед глядачів 18+ ​​(Україна) і 20,7% за аудиторією 18-54 у великих містах. Телетрансляція бою стала беззаперечним лідером слоту по обидва цільовим аудиторіям. З урахуванням денного повтору поєдинок подивилися понад 4 млн телеглядачів України.

ТОП-6 каналів у слоті трансляції бою В. Ломаченко - М. Марріага, 18+ (Укр.) / 18-54 (50+), 6.08.2017, 7: 13-7: 57

Український боксер не залишив шансів колумбійцеві. Ломаченко здобув дострокову перемогу: його суперник капітулював перед 8-м раундом. Капітуляція суперників в перерві між раундами стає тенденцією в боях українця.

"Василь був чудовий, - коментує бій Сергій Долбилов, керівник редакції спортивних програм телеканалу "Інтер". - Є такий вислів:" Стабільність - ознака класу ". Це відповідає боксу Ломаченко в повній мірі. Ось уже третій поєдинок поспіль його суперники в другій половині бою просто відмовляються виходити в ринг для продовження власного побиття. Такому закінченню бою сміливо можна привласнювати фірмовий знак Василя Ломаченка. Його суперники не розуміють, як боксувати з українцем. Вони не тільки не встигають побачити ін літаючий в них удар, вони взагалі погано розуміють, що відбувається в рингу. Дуже хочеться вірити, що вже не за горами той час, коли Ломаченко займе перший рядок серед усіх боксерів світу, незалежно від вагової категорії ".

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі - Nielsen; моніторинг - Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільових аудиторій 4+ (Україна), 18+ (Україна), 18-54 (50тис. +). Дані розраховані для слота події за 06.08.2017 (дані Overnight). Дані надані за показниками shr% і cov # (для аудиторії 4+, Україна). Детальніше за показниками і визначень цільових аудиторій в глосарії ІТК

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