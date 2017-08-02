"Інтер" у прямому ефірі покаже боксерський поєдинок Василя Ломаченка проти Мігеля Марріаги

У неділю, 6 серпня, о 5:00 у програмі "Великий бокс" на телеканалі "Інтер" - трансляція зі США боксерського поєдинку між чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василем Ломаченком та колумбійцем Мігелем Марріагою. Захист свого титулу наш боксер проведе на арені Microsoft у Лос-Анджелесі.

Планувалося, що Василь Ломаченко проведе бій-реванш із колишнім чемпіоном світу в двох вагових категоріях мексиканцем Орландо Салідо. Нагадаємо, саме Салідо завдав єдиної поразки Василю в профі-кар'єрі в березні 2014 року. Та перемога мексиканця була спірною, тому українець хотів ще раз зустрітися з опонентом на рингу. Але Салідо відмовився від поєдинку, пославшись на травму.

Новий суперник Ломаченка - Мігель Марріага - двічі ставав претендентом на титул чемпіона світу в напівлегкій вазі, проте перемогу здобували суперники - Ніколас Уолтерс і Оскар Вальдес. Але не варто недооцінювати колумбійця, адже своє прізвисько "Скорпіон" він отримав саме за вміння несподівано "жалити" опонентів - нокаутувати точним одиночним аперкотом.

"У кожному новому поєдинку Ломаченка ми бачимо все більш і більш досконалого боксера, - говорить Сергій Долбілов, керівник редакції спортивних програм телеканалу "Інтер". - У двох крайніх поєдинках Василя його суперники просто відмовлялися від продовження бою. Дуже шкодую про те, що так і не відбувся бій Василя з Орландо Салідо. Мексиканець у черговий раз ухилився від поєдинку, пославшись на травму. Мабуть, він все ж розуміє, чим закінчиться для нього реванш із Ломаченком. Але і бою з Мігелем Марріагою я чекаю з нетерпінням. Дивився його останній поєдинок у квітні цього року, і колумбієць залишив дуже хороше враження. З упевненістю можна сказати, що відсиджуватися в захисті він не стане. Глядачам точно не буде нудно спостерігати за боєм Ломаченко - Марріага!"

"Проти Лому немає прийому" - вираз, який дуже часто вживають фанати боксу щодо Василя Ломаченка. Дійсно, ніхто не знає прийому проти техніки українського боксера. Суперники просто тікають з рингу, а кращі боксери світу відмовляються від зустрічі з ним. Чи зможе колумбієць із важким ударом Мігель Марріага знайти прийом проти Василя?

Не пропустіть поєдинок Ломаченко - Марріага в прямому ефірі на телеканалі "Інтер" - у неділю, 6 серпня, о 5:00. Повтор - о 14:00.

Ломаченко vs. Марріага – 6 серпня у прямому ефірі на "Інтері"