Ведучі телеканалу "Інтер" взяли участь в поетичному вечорі пам'яті Володимира Висоцького

У суботу, 29 липня, в галереї "Висоцький" на Воздвиженці відбувся вечір пам'яті геніального актора, поета, композитора і співака Володимира Семеновича Висоцького. Ця подія - частина циклу поетичних вечорів, організованих спільнотою "Жити в Києві" за підтримки телеканалу "Інтер", клубу "Творчі люди" та Театральної майстерні Миколи Рушковського.

Володимир Висоцький пішов з життя 25 липня 1980-го року. Знали поета говорять, що він не вмів виконувати що-небудь формально: занурювався в пісню, роль, подія, людини - з головою. Він не входив в кадр, а вривався вихором, ставав центром, навколо якого миттєво починали обертатися люди, події, ідеї...

Цього вечора і на сцені, і в залі для глядачів він знову зміг зібрати людей різного віку, життєвого досвіду, різних професій і поглядів на життя. Тих, кому близький рваний ритм його текстів і такий незвичайний, характерний тембр голосу. Вірші та пісні Висоцького виконували ведучі телеканалу "Інтер" Жанна Тихонова та Артем Позняк, радіоведучий Сергій Комаровський, французький співак Поль Монандіз, солістка дуету "Вуаля" Маріко і актори Театральної майстерні Миколи Рушковського Євген Ковирзанов, Олександр Сугак, Роман Щербак, Костянтин Стоянчев, Анастасія Андрієнко, Олександра Епштейн, Олександра Мартакова і інші.

Поль Монандіз зізнався, що, завдяки цьому проекту, дізнався про Висоцького і ... закохався в його творчість. "Це - неймовірна людина, - емоційно ділиться враженнями музикант. - У нього унікальний голос. Його хрипотою повторити неможливо. Висоцький для мене дивний. Піти в сорок років, зробивши, зігравши, заспівавши так багато! І близький, адже він був справжнім бунтарем, десь навіть революціонером. Мені його творчість дуже імпонує".



Один з найяскравіших поетів свого часу завжди поспішав. Поспішав зробити з першого разу, так, щоб не довелося переробляти. Поспішав жити. Поспішав виплеснути думки, почуття, ідеї. Але цього вечора говорили про нього не поспішаючи, вдивляючись в кадри чорно-білих фотографій, вслухаючись в архівні записи знаменитого голосу. І, звісно ж, експериментуючи, ламаючи стереотипи і вибираючи нове прочитання улюблених рядків.

Так, ведуча програми "Жди меня. Україна" Жанна Тихонова задала несподіваний тон усьому вечору - фортепіанними роздумами на тему творів Висоцького. А трохи пізніше - піднесла ще один сюрприз: виконала "Пісню Марії" в новому, сучасному, дуже ліричному і зворушливому прочитанні. Ведучий програми "Речдок" на "Інтері" Артем Позняк від колеги не відставав і виступив не тільки як актор і телеведучий, а й як поет. Артем прочитав авторський вірш, присвячений Володимиру Семеновичу і тим, хто, за його словами, живе на межі почуттів і нерва. "Висоцький - улюблений поет мого батька, - каже Артем Позняк. - Все моє дитинство голос Володимира Семеновича звучав з бобінного магнітофона. Також я чув пісні Висоцького у виконанні батька. Можете уявити, який вплив справила його творчість на мене! Я просто не міг обійти увагою захід, присвячений його пам'яті".

Актори Майстерні Миколи Рушковського представили в цей вечір уривок вистави про Висоцького, прем'єра якого відбудеться в січні 2018 року, до 80-річчя від дня народження Володимира Висоцького. Режисер - Ігор Славинський - один з перших режисерів в Україні, який почав ставити театральні постановки за творчістю Висоцького. Першу виставу про нього він створив ще в 1990-ті, а зараз узявся за нове прочитання творчості поета.

Охочих послухати поезію Висоцького у виконанні артистів виявилося більше, ніж міг вмістити зал. У затишній студії - концертному залі галереї - був аншлаг. "Ми з чоловіком - постійні гості таких вечорів, - каже киянка Ольга. - Приходимо відпочити душею, адже в сучасному світі дуже не вистачає такої образності, точності, жаги до життя і такого нерва, який був у великих поетів, до яких, без сумніву, належить наш улюблений Володимир Семенович".

За словами учасників та організаторів творчого вечора - глядачів чекають нові проекти, нові зустрічі, нові імена, голосу і улюблені поети, в житті яких Київ залишив значний слід. А вони - стали частиною історії міста.

"Ці вечори стали своєрідною творчою лабораторією, в якій є можливість почути самі різні голоси, - говорить Жанна Тихонова. - Ми відступаємо від жанрових норм і розуміємо, що це - допустимо і здорово. Я відчуваю, скільки всього ще можна зробити, і рада, що у нас є ідеї і поле для розвитку. Бачу, що ми ростемо, і таких маленьких камерних залів вже недостатньо. Шалено вдячна людям, які проявляють інтерес, приходять на наші вечори і запитують: а коли наступний?"

Більше про те, як пройшов вечір пам'яті Висоцького - в сюжеті програми "Ранок з" Інтером" https://youtu.be/Dqj7gfdQyHU