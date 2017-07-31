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Трансляції урочистостей до Дня Хрещення Русі подивилися на "Інтері" більше 4 млн осіб

Трансляції урочистостей до Дня Хрещення Русі подивилися на "Інтері" більше 4 млн осіб

31 липня 2017 | 11:59

У п'ятницю, 28 липня, в День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира телеканал "Інтер" продовжив трансляцію урочистостей, присвячених святкуванню Дня Хрещення Русі. О 9:00 в прямому ефірі телеканалу була показана Божественна літургія в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі, яку очолив Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій. Трансляція урочистої служби зібрала частку 13,1% за аудиторією 18+ (Україна) і стала впевненим лідером слоту.

Загальна аудиторія богослужіння склала більше 2 мільйонів чоловік.

ТОП-5 каналів у слоті трансляції Божественної літургії у Святій Успенській Києво-Печерській лаврі на "Інтері", shr% 18+ (Україна)

У четвер, 27 липня, на телеканалі "Інтер" відбулася пряма трансляція урочистого молебню на Володимирській гірці та Всеукраїнського хресного ходу, приурочених до святкування Дня Хрещення Русі.

В цілому за подіями, присвяченими Дню Хрещення Русі, 27 і 28 липня в прямому ефірі телеканалу "Інтер" спостерігали понад 4 мільйони осіб.

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі - Nielsen; моніторинг - Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільової аудиторії 18+ (Україна), 4+ (Україна). Дані розраховані для слотів трансляції подій за 27-28.07.16 (дані фінальні). Дані надані за показниками shr% і охоплення. Детальніше за показниками і визначень цільових аудиторій в глосарії ІТК

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