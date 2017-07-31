Трансляції урочистостей до Дня Хрещення Русі подивилися на "Інтері" більше 4 млн осіб

У п'ятницю, 28 липня, в День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира телеканал "Інтер" продовжив трансляцію урочистостей, присвячених святкуванню Дня Хрещення Русі. О 9:00 в прямому ефірі телеканалу була показана Божественна літургія в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі, яку очолив Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій. Трансляція урочистої служби зібрала частку 13,1% за аудиторією 18+ (Україна) і стала впевненим лідером слоту.
Загальна аудиторія богослужіння склала більше 2 мільйонів чоловік.
У четвер, 27 липня, на телеканалі "Інтер" відбулася пряма трансляція урочистого молебню на Володимирській гірці та Всеукраїнського хресного ходу, приурочених до святкування Дня Хрещення Русі.
В цілому за подіями, присвяченими Дню Хрещення Русі, 27 і 28 липня в прямому ефірі телеканалу "Інтер" спостерігали понад 4 мільйони осіб.
Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі - Nielsen; моніторинг - Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільової аудиторії 18+ (Україна), 4+ (Україна). Дані розраховані для слотів трансляції подій за 27-28.07.16 (дані фінальні). Дані надані за показниками shr% і охоплення. Детальніше за показниками і визначень цільових аудиторій в глосарії ІТК
|12:25
|Фільм "Вони воювали за Батьківщину"
|13:10
|Док. проект "Слідство вели... з Леонідом Каневським"
|15:50
|"Жди меня". Україна
|18:00
|Стосується кожного. Дім і семеро дітей
|19:00
|Стосується кожного. Батьки навмання
|20:00
|Подробиці
|20:40
|Серіал "Райські яблучка. Життя триває"
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