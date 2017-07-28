Трансляцію молебню і хресного ходу на "Інтері" подивилися майже 3 млн глядачів

Вчора, 27 липня, телеканал "Інтер" у прямому ефірі транслював урочистий молебень на Володимирській гірці і Всеукраїнську хресну ходу, приурочену до святкування Дня Хрещення Русі. Майже 3 мільйони чоловік долучилися до спільної молитви - і ті, хто був присутній на Володимирській гірці, взяв участь у молебні, а потім пройшов хресною ходою до Києво-Печерськоъ лавру, і ті, хто спостерігав за святковим богослужінням у ефірі "Інтера". Телевізійна аудиторія трансляції склала понад 2,7 мільйона телеглядачів різного віку. За аудиторією 18+ вона зібрала частку 11,6% по всій Україні і 11,8% - в містах 50 тис. +.

ТОП-5 каналів у слоті трансляції молебню на Володимирській гірці та Всеукраїнського хресного ходу, 27.08.2017, 12: 59-15: 08

Традиційно в День Хрещення Русі тисячі людей приходять до пам'ятника рівноапостольному князю Володимиру на Володимирській гірці в Києві, де відбувається святковий молебень, очолюваний Предстоятелем Української Православної Церкви Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм. За даними УПЦ в молебні на Володимирській гірці і у Всеукраїнській хресній ході взяли участь понад 100 тисяч віруючих! Глядачі телеканалу "Інтер" бачили все це в прямому ефірі.

Духовенство та парафіяни молилися про мир, любов і благополуччя в нашій країні, вірячи: соборна, спільна молитва обов'язково буде почута.

У цьому році на Володимирську гірку прибули і 11 унікальних чудотворних ікон: не тільки стародавні, відомі всім святині, а й новоявлені - ті, які з'явилися за останні 25 років. Як відзначають священнослужителі, поява нових чудотворних образів - це важливе свідчення того, що Дух Святий продовжує жити в церкві і вона - на правильному шляху.

Протягом місяця Святині подорожували по нашій країні, побувавши в 44 українських містах. Понад мільйон віруючих змогли вклонитися чудотворним образам. Під час прямої трансляції в ефір виходили сюжети про те, як зустрічали чудотворні ікони в різних містах і проходили молебні по всій країні. Зараз Святині перебувають в самому серці України - в Києві.

Зі студії телеканалу трансляцію святкових богослужінь коментували керівник інформаційно-просвітницького відділу УПЦ архієпископ Ірпінський Климент і головний редактор журналу "Фома в Україні" продіакон Олександр Карпенко.

"Ті люди, які не мали можливості взяти безпосередню участь в церковних заходах, змогли сприйняти ту атмосферу, яка панує в Києво-Печерській лаврі, на Володимирській гірці та в інших святих місцях, завдяки сучасним засобам комунікації, - каже архієпископ Ірпінський Климент. - Звісйно, люди - дуже різні за своїми вимогам до трансляції. Є дві категорії глядачів, які дивляться такі ефіри. Одна - це воцерковлені люди. Вони багато знають про церкви і богослужінні і хочуть просто насолодитися церковних пісень співом і всім, що відбувається під час богослужіння. І друга - вона набагато більше - це ті, хто роблять перші кроки в духовному житті. Для них дуже важливо пояснити ази православ'я, ази богослужіння. І необхідно під час коментування враховувати інтерес всіх телеглядачів. З попереднього досвіду ми можемо говорити про те, що мільйони телеглядачів з великою вдячністю відгукуються на трансляції з Києво-Печерської лаври і з Володимирської гірки. І ми, звісно ж, дуже вдячні телеканалу "Інтер" за те, що він не просто транслює богослужіння, але і дає можливість просвіщати людей світлом Євангельської віри. За допомогою сучасних засобів комунікації - продовжувати проповідь князя Володимира".

Після завершення молебню багатотисячна Хресна хода за участю духовенства та прихожан зі всіх регіонів України попрямувала до Святої Успенської Києво-Печерській лаврі. Ті, хто не зміг потрапити на Володимирську гірку, приєднувалися до загальної молитви вже під час урочистої ходи, яка повністю заповнила центральні вулиці столиці. У молебні та Хресній ході взяли участь не тільки жителі Києва, а й численні паломники з інших міст та інших єпархій, представники Білорусі, Молдови, Греції, Росії, Грузії та інших країн.

Чудотворні ікони, які прибулі до лаври разом з хресною ходою, знаходитимуться в Трапезному храмі до суботи, і всі бажаючі зможуть прийти і поклонитися їм: храм відкритий для всіх.



Сьогодні, 28 липня, в День Хрещення Русі, о 09:00 на телеканалі "Інтер" відбулася пряма трансляція Божественної літургії з Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Урочиста літургія проходила на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври.

"Наші трансляції стають традиційними з року в рік, - каже Антон Нікітін, головний редактор телеканалу" Інтер ". - Глядач на них реагує, як на одні з головних подій в країні. І це важливо, тому що такі трансляції роблять людей ближчими один до одного і пояснюють всім, хто дивиться телебачення, що головні речі для людини в його житті - єднання з Богом, Євангельське ставлення один до одного. Коли глядачі бачать, що тисячі людей збираються для єдиної молитви, у них в душі, так чи інакше, теж щось відбувається. Завдяки телебаченню, вони відчувають причетність до найважливішого, що може бути в житті кожної людини - спілкування з Богом. Тому ми щиро радіємо з того, що наші трансляції головних церковних подій, і, без сумніву, Дня Хрещення Русі, стають доброю традицією, яка знайома нашим глядачам, і вони вже чекають їх в ефірі. Ми це знаємо і, знаючи, з розумінням і любов'ю ставимося до нашого глядача".

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі - Nielsen; моніторинг - Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільових аудиторій: 4 (Україна), 18+ (Україна), 18+ (50+). Дані розраховані для трансляції молебню на Володимирській гірці та всеукраїнського хресного ходу (слот 12: 59-15: 08, дані Overnight). Дані надані за показниками shr% і Cov #. Детальніше за показниками і визначень цільових аудиторій в глосарії ІТК









