День Хрещення Русі на "Інтері"

27 і 28 липня телеканал "Інтер" покаже прямі трансляції головних богослужінь, приурочених до Дня Хрещення Русі.

У четвер, 27 липня, о 13:00 глядачі телеканалу зможуть приєднатися до загальної соборній молитві: "Інтер" транслюватиме Молебень на Володимирській гірці в Києві і Всеукраїнський хресний хід. В цей день до пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру прибудуть 11 чудотворних ікон з різних куточків України: "Зимненська", "Охтирська", "Призри на смиріння", "Касперовська", "Почаївська", "Святогірська", "Боянская", " Барська "," Радомишльська "," Спас Нерукотворний" і "Володимирсько-Десятинна".

Напередодні свята в програмі "Ранок з Інтером" пройшов цикл сюжетів про всі 11 чудотворних ікон. Після завершення Молебня знімальна група телеканалу супроводжуватиме хресну ходу зі Святинями до її прибуття в Святу Успенську Києво-Печерську Лавру.

У п'ятницю, 28 липня, о 9:00 в День Хрещення Русі в ефірі "Інтера" - трансляція Божественної літургії в Святій Успенській Києво-Печерській Лаврі.

Телеканал "Інтер" не заперечує проти використання відео трансляції в некомерційних цілях.

Параметри супутника:

Початок трансляції 27 липня о 10:00 GMT, кінець трансляції о 12:15 GMT.Astra 4A @ 5.00E; Transponder 4.306 EUH / EUV; Channel CH9 / 7; Bandwidth 9.00 MHz; U / L Freq / pol 14,225.500 / H; D / L Freq / pol 12,725.500 / V

Додаткові параметри: DVB-S, Mpeg-2, SD 16:9 SR: 6666 FEC: 3/4

Початок трансляції 28 липня о 6:00 GMT, кінець трансляції о 8:00 GMT.Astra 4A @ 5.00E; Transponder 4.306 EUH / EUV; Channel CH9 / 2; Bandwidth 9.00 MHz; U / L Freq / pol 14,180.500 / H; D / L Freq / pol 12,680.500 / V

Додаткові параметри: DVB-S, Mpeg-2, SD 16:9 SR: 6666 FEC: 3/4