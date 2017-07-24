До Дня Хрещення Русі на "Інтері" - прямі трансляції богослужінь

27 і 28 липня, до дня Хрещення Русі, телеканал "Інтер" традиційно покаже прямі трансляції урочистих богослужінь - молебню на Володимирській гірці, Всеукраїнського хресного ходу і Божественної літургії в Святій Успенській Києво-Печерській Лаврі.

"Телеканал" Інтер "завжди транслює головні події для нашої країни, і одне з них, без сумніву, - День Хрещення Русі, - говорить Антон Нікітін, головний редактор" Інтера ". - Це свято, яке знають і люблять люди. Його святкування є настільки масштабним, що достойно стає самостійною телевізійною подією. Безпосередньо в самому молебні на Володимирській гірці беруть участь десятки тисяч людей. минулого року в Хресній ході до Києво-Печерської Лаври, яка відбувалася після молебню, взяло участь 80 тисяч осіб. Цього року Церква очікує ще більшу кількість віруючих. А число тих, хто долучається до святкування завдяки трансляції в ефірі "Інтера", становить мільйони".

У четвер, 27 липня, о 13:00 глядачі телеканалу зможуть приєднатися до загального святкування і соборної молитви: "Інтер" транслюватиме молебень на Володимирській гірці в Києві і Всеукраїнський хресний хід. Під час молебню духовенство і віруючі в молитві попросять про мир, єднання і любов.

Цьогодня до пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру прибудуть 11 чудотворних ікон з різних куточків України: "Зимненська", "Охтирська", "Призри на смиріння", "Касперовська", "Почаївська", "Святогірська", "Боянская", " Барська","Радомишльська","Спас Нерукотворний" і "Владимирско-Десятинна".

Напередодні святкування Дня Хрещення Русі кожна зі святинь покинула свою звичну обитель і побувала в різних містах нашої країни, щоб віруючі могли поклонитися їй і помолитися. Протягом місяця проходили молебні біля чудотворних ікон, які переміщувалися з однієї єпархії в іншу. Багато парафіян отримали унікальну можливість побачити святині, які зазвичай перебувають в інших куточках нашої великої країни.

Чудотворні ікони подорожували по всій Україні, щоб в результаті зібратися на Володимирській гірці напередодні Дня Хрещення Русі.

Святковий молебень на Володимирській гірці очолить Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Після завершення богослужіння духовенство, паломники і віруючі зі всіх регіонів України традиційно пройдуть Хресною ходою і доставлять чудотворні ікони до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

У п'ятницю, 28 липня, о 9:00 в день Хрещення Русі в ефірі "Інтера" - трансляція Божественної літургії в Святій Успенській Києво-Печерській Лаврі.

"Ці події стають одними з головних трансляцій року, - говорить Антон Нікітін. - Минулого року богослужіння до Дня Хрещення Русі в ефірі" Інтера подивилися близько 7 мільйонів чоловік. Мільйони людей святкують цей день разом, відчуваючи причетність до подій".

27 липня - Молебень на Володимирській гірці і Хресних хід https://youtu.be/gLZOBRYzlOA