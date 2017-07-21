"Фестивальне літо" на "Інтері" і Лайма Вайкуле - знову в лідерах

На "Інтері" успішно триває "Фестивальне літо"!

Вчора, 20 липня, в ефірі телеканалу стартувала наступна велика музична подія сезону - третій Міжнародний фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала". Концерт зібрав частку 14,2% серед глядачів від 18 років в Україні та став лідером свого слоту. Концерт Лайми Вайкуле та її друзів подивилися 6,4 млн чоловік в Україні.

ТОП-5 каналів 20.07.2017г. в слоті "Лайма. Рандеву. Юрмала" (20: 29: 55-22: 53: 34), (частка 18+, Україна)





У перший день в знаменитому концертному залі "Дзінтарі" виступили оперна діва Крістіна Ополайс, Валерій Леонтьєв, Олена Ваєнга, Валерій Сюткін, Злата Огневич, Інтарс Бусуліс, NaviBand, шоу-балет Freedom та багато інших. Також в цей день повинен був співати Ілля Лагутенко, але через травму обличчя артист не зміг приїхати, тому замість нього всі пісні виконала сама Лайма Вайкуле.

В ефірі "Інтера" концерти фестивалю "Лайма. Рандеву. Юрмала" транслюються щовечора з 20 по 23 липня о 20:30.

В цілому за результатами днів 20 липня "Інтер" став лідером серед українських телеканалів з часткою 12,8% по аудиторії 18+ (Україна).

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі - Nielsen; моніторинг - Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільових аудиторій 18+ (Україна) і 4+ (Україна). Дані розраховані для доби і для слота події за 20.07.2017 р (дані Overnight). Дані надані за показниками shr% і cov # (для аудиторії 4+, Україна). Детальніше за показниками і визначень цільових аудиторій в глосарії ІТК http://tampanel.com.ua/ru/about/glossary/