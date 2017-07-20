Більш 13 млн телеглядачів подивилися "Слов'янський базар-2017" на "Інтері"

У середу, 19 липня, телеканал "Інтер" транслював фінал XXVI Міжнародного фестивалю мистецтв "Слов'янський базар у Вітебську". Концерт закриття зібрав частку 15,5% серед глядачів від 18 років в Україні та став беззаперечним лідером свого слоту. За чотири дні трансляції фестивалю "Слов'янський базар" на "Інтері" подивилися близько 13,2 млн чоловік в Україні.

ТОП-5 каналів 19.07.2017г. в слоті "Слов'янського базару у Вітебську" (20: 31: 15-23: 01: 49), (частка 18+, Україна)





В цілому за результатами днів 19 липня "Інтер" став лідером серед українських телеканалів з часткою 12,9% по аудиторії 18+ (Україна).



У концерті закриття "Слов'янського базару-2017" взяли участь відомі виконавці: Кевін МакКой (один з учасників легендарної групи "Bad Boys Blue"), Валерій Меладзе, Ірина Білик, Стас Михайлов, Тетяна Буланова, Сосо Павліашвілі, Гліб Матвейчук, Єгор Крід і багато інших.



Також в цей вечір були названі переможці Міжнародного конкурсу виконавців естрадної пісні "Вітебськ-2017". У цьому році в ньому змагалися конкурсанти з 21 країни. Вперше за 9 років перемогу здобув український виконавець - Влад Ситник. 26-річний співак став лауреатом I премії - йому вручили диплом, спеціальний приз "Ліра" і 15 тис. Доларів.





"Я давно не брав участі в конкурсах, і "Слов'янський базар "став для мене справжнім струсом, - зізнається Влад Ситник. - Конкурси - це величезний досвід, можливість відчути на собі змагальний дух, стати краще, а ще - це нові знайомства. За лаштунками "Слов'янського базару" неймовірна атмосфера, адже це тільки на сцені ми змагаємося, а за її межами ми спілкуємося, підтримуємо один одного і проводимо багато часу разом. всі хлопці дуже талановиті, кажуть, в цьому році найсильніший склад учасників за всі роки фестивалю. Я ще не усвідомив, що став переможцем і що все це закінчилося. Але всі ці дні я відчував шалену підтримку українців, це допомагало налаштуватися і надавало впевненості. І, звичайно ж, величезна подяка глядачам у Вітебську за підтримку і теплу атмосферу в залі. Зараз я мрію тільки про те, щоб виспатися, але боюся, зі сном доведеться почекати (сміється)".

Більш докладно про свою участь в "Слов'янському базарі" Влад Ситник розповів в студії програми "Ранок з" Інтером "- https://youtu.be/hmVmgXdUOLo.

"Фестивальне літо" на "Інтері" триває! Вже сьогодні о 20:30 в ефірі каналу стартує третій Міжнародний фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала". Протягом чотирьох днів - з 20 по 23 липня - глядачі "Інтера" стануть свідками музичного "Рандеву" неперевершеною Лайми Вайкуле та відомих артистів з усього світу.

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі - Nielsen; моніторинг - Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільових аудиторій 18+ (Україна) і 4+ (Україна). Дані розраховані для доби і для слота події за 16-19.07.2017 р (дані Overnight за 18-19.07). Дані надані за показниками shr% і cov # (для аудиторії 4+, Україна). Детальніше за показниками і визначень цільових аудиторій в глосарії ІТК http://tampanel.com.ua/ru/about/glossary/