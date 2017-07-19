Доманський і Дромов влаштували свято гриля на природі

У неділю, 23 липня, о 9:00 шанувальників "Готуємо разом" чекає поїздка на природу і пікнік! Андрій Доманський та Андрій Дромов нарешті вибралися із задушливого міста і, як вже давно обіцяли глядачам, розгорнули свою кухню просто неба. Адже що може бути крутішим за літні зустрічі і застілля на природі з ароматом диму від свіжих страв на грилі?

У багатьох з нас такий відпочинок і досі асоціюється виключно з шашликами. Адже саме на грилі можна приготувати все, що тільки душа забажає: ситні овочеві закуски, хрусткі бутерброди, сотні м'ясних і рибних страв і навіть вишукані десерти. Загалом, гриль - це повноцінна кухня під відкритим небом.

Щоб наочно продемонструвати багаті можливості гриль-кухні, і водночас вразити свого друга Доманського, шеф-кухар підібрав три страви ресторанної та домашньої кухні. Як завжди, кожне з них - вишукане, недороге за собівартістю і просте в приготуванні.

Перший номер недільного меню - хрусткий лаваш з ніжною начинкою з чорноморських бичків із зеленню. Це базовий рецепт, в якому бичків можна замінити будь-якою іншо. дрібною рибою на свій смак. Такий фарш зручно заздалегідь приготувати вдома. Тоді на пікніку залишиться тільки загорнути начинку в лаваш і підрум'янити його з обох сторін на грилі.

"Нереально смачно, - ділиться враженнями Андрій Доманський. - Думав, що бичками мене точно не здивуєш: я ж одесит. Але в такому несподіваному виконанні пробувати їх ще не доводилося. Просто і геніально! Хрусткий гарячий лаваш, а всередині - справжня чорноморська начинка: помірно солона, пряна, з ароматом рибки і серпанок. Десять балів з десяти!"

Потім Андрій Дромов приготує овочеві міні-шашлички з грибами, підчеревиною і салатом з молодої моркви. Якщо вдома завчасно порізати овочі і замаринувати подчеревок, то приготування такого шашлику на пікніку займе мінімум часу і зусиль. Блюдо виходить не тільки смачним, але і дуже красивим.

"Всі звикли: якщо шашлик, значить, обов'язково ошийок, - розповідає Андрій Дромов. - А ви запропонуйте гостям маринований подчеревок з печерицями. Це міні-шашлики з максі-смаком, справжня смакота. Навіть у недосвідчених кухарів вони вийдуть не тільки смачними, але і красивими. Гарантую: перед дегустацією вся ваша весела і голодна компанія обов'язково захоче ще і сфотографуватися з таким шашличком".

І, нарешті, третє блюдо від "Готуємо разом" - курячі крильця в гірчично-медовому соусі з підгарніровкою з овочів гриль. Адже як же без улюбленої всіма курятини? Головний секрет саме цієї страви - рецепт маринаду, який, до речі, чудово підійде і для інших страв з курятини. Задоволені обличчя обох Андріїв під час дегустації цих крилець - найкраща рекомендація. Хочете побачити таке ж саме блаженство на обличчях своїх гостей - обов'язково приготуйте цю страву.

Кожна із запропонованих Доманським і Дромовим страв є гідним стати головною прикрасою пікніка. Переконайтеся в цьому самі. Вибирайтеся на природу і влаштовуйте свято гриля: адже літо - таке коротке!



А рецепти, завдяки яким ви легко приготуєте страви, які не поступаються ресторанному гриль-меню, дізнаєтеся вже в неділю, 23 липня, о 9:00 на телеканалі "Інтер".