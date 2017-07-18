Лайма Вайкуле запрошує на "Рандеву"

"Фестивальне літо" на "Інтері" триває! Наступна велика подія музичного марафону - третій Міжнародний фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала". З 20 по 23 липня неперевершена Лайма Вайкуле знову збере у знаменитому концертному залі "Дзінтарі" своїх друзів - відомих артистів з усього світу.

Фестиваль був заснований три роки тому завдяки особистій участі і творчому таланту Вайкуле. Назва фестивалю повністю відображає його ідею: "rendez vous" у перекладі з французької - "побачення". Лайма запрошує друзів зустрітися у своєму улюбленому місті, взяти участь у фестивалі та разом виступити на юрмальській сцені.

"Мені дуже подобається приймати влітку гостей і влаштовувати вечірки, - зізнається Лайма Вайкуле. - Юрмала для цього - ідеальне місце, і у мене так багато фантастичних колег, які погодилися на музичне рандеву на сцені концертного залу "Дзінтарі". Для мене фестиваль, в першу чергу, - це місце зустрічі з друзями-артистами, чудова можливість зібратися усім разом на одному майданчику. А для глядачів "Рандеву" - унікальний шанс почути легендарних й улюблених артистів на одному концерті. Запрошую всіх на свято пісні і гарного настрою!"

У цьому році господині фестивалю вдалося зібрати на музичному святі зірок різних жанрів і поколінь. На "Рандеву" виступить понад 50 виконавців і колективів. Серед них - британська рок-зірка Кріс Норман (екс-соліст групи Smokie), легенди грузинської сцени Вахтанг Кікабідзе та Нані Брегвадзе, українські зірки - Ірина Білик, Злата Огнєвіч, "Потап і Настя", "Время и стекло", шоу-балет Freedom, Mountain Breeze, а також Валерій Меладзе, Олена Ваєнга, Валерій Сюткін, Стас Михайлов, Валерій Леонтьєв, Леонід Агутін, Володимир Пресняков, Наталія Подольська, Аркадій Укупник, Олександр Ревва, група "А-студіо" та багато інших артистів. Також у фестивалі візьмуть участь зірки світової оперної сцени Хібла Герзмава та Крістіне Ополайс.

Лайма Вайкуле ніколи не боялася експериментувати, тому на глядачів "Рандеву" чекає багато сюрпризів: несподівані дуети та тріо, яскраві музичні прем'єри і нове звучання улюблених творів. Так, Вахтанг Кікабідзе заспіває разом з Валерієм Меладзе і оперною дівою Хібла Герзмава. Кріс Норман виконає "Stumblin'in" в дуеті із зіркою, ім'я якої поки не розголошується. До речі, усі артисти співатимуть наживо і виступатимуть у супроводі музичного колективу, відібраного особисто Лаймою Вайкуле.

Організатори підкреслюють, що "Рандеву" - не конкурс виконавців, а яскраве вражаюче шоу, яке зібрало на одній сцені зірок естради першої величини, найкращих представників академічного мистецтва і хедлайнерів клубної культури. Тут усі артисти - вже переможці. Кожен номер - поза конкуренцією. Кожна пісня - гідна гран-прі!

Дивіться фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала" з 20 по 23 липня о 20:30 на телеканалі "Інтер" - https://youtu.be/G7NnrNmywmU