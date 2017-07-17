Відкриття "Слов'янського базару" на "Інтері" подивилися понад 7 млн телеглядачів

У неділю, 16 липня, на телеканалі "Інтер" відбулася трансляція відкриття XXVI Міжнародного фестивалю мистецтв "Слов'янський базар у Вітебську". Урочиста церемонія зібрала біля екранів 7,2 млн чоловік. З часткою 15,0 (18 +, Україна) фестиваль на "Інтері" став беззаперечним лідером недільного праймового слота.

ТОП-5 каналів 16.07. 2017р. в слоті урочистого відкриття "Слов'янського базару у Вітебську" (20: 26: 50-23: 02: 16), (частка 18+, Україна)

На головному концертному майданчику фестивалю - Літньому амфітеатрі - в цей вечір виступили Кріс де Бург, Тамара Гвердцителі, Хуліо Іглесіас-молодший, Слава, Жасмин, Нюша, Ядвіга Поплавська, Дмитро Колдун, Роза Римбаева, Alekseev, Naviband, Londonbeat (Великобританія), ансамбль "Аліло" (Грузія), Лайла Ібрагім (Єгипет), учасники XXVI Міжнародного конкурсу виконавців естрадної пісні "Вітебськ", на якому Україну представляє Влад Ситник, а також багато інших.

З урочистим відкриттям "Слов'янського базару у Вітебську" на телеканалі "Інтер" стартував багатоденний музичний марафон - "Фестивальне літо".

Кожен день о 20:30 глядачів "Інтера" чекають найяскравіші музичні події сезону: трансляції виступів, конкурсів знаменитого Міжнародного фестивалю "Слов'янський базар" і зоряні концерти "Рандеву" Лайми Вайкуле в Юрмалі.

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі - Nielsen; моніторинг - Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільових аудиторій 18+ (Україна) і 4+ (Україна). Дані розраховані для доби і для слота події за 16.07.2017 р (дані Overnight). Дані надані за показниками shr% і rch # (для аудиторії 4+, Україна). Детальніше за показниками і визначень цільових аудиторій в глосарії ІТК