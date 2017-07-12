"Слов'янський базар" відкриває "Фестивальне літо" на "Інтері"

На "Інтері" стартує "Фестивальне літо". Вже другий рік поспіль канал запрошує своїх глядачів в незвичайну подорож фестивальними містами-легендами і дарує можливість побачити головні музичні події сезону - міжнародний фестиваль "Слов'янський базар" у Вітебську і "Рандеву" Лайми Вайкуле в Юрмалі. Тут зустрічаються знамениті виконавці і народжуються нові зірки, звучать мегахіти і улюблені шлягери.

16 липня музичний марафон на "Інтері" відкриває Міжнародний фестиваль мистецтв "Слов'янський базар у Вітебську", який цього року пройде в 26-й раз. На музичний форум приїдуть учасники з різних країн і континентів. Серед іменитих артистів - Кріс де Бург, Хуліо Іглесіас-молодший (син знаменитого співака Хуліо Іглесіаса і брат Енріке Іглесіаса), Кевін МакКой (екс-соліст групи Bad Boys Blue) і прекрасна Тамара Гвердцителі.

Насичена фестивальна програма включає десятки різнопланових концертних заходів. "Над підготовкою фестивалю працює велика кількість людей, - каже директор Міжнародного фестивалю мистецтв" Слов'янський базар у Вітебську Олександр Сидоренко. - Кожен з головних концертів має свою ідею і сюжетну лінію. Це не просто концерт, що складається з певного набору творів і виконавців. Простежується зв'язок кожного номера, кожного блоку. Передбачається багато постановочних номерів. Основа концерту не стільки зіркові виконавці, скільки ідея і сенс, закладені в цю програму. Наприклад, цього року відзначають ювілей нашого земляка, знаменитого художника Марка Шагала. Тому тема концерту закриття пов'язана з творчістю художників Вітебської школи - як всесвітньо відомих, так і молодих. Це цікава ідея і, я думаю, концерт закриття стане унікальним ".

Як завжди, основною подією "Слов'янського базару" стане Міжнародний конкурс виконавців естрадної пісні "Вітебськ-2017". У ньому змагатимуться конкурсанти з 21 країни. Україну представить Влад Ситник - лауреат 20 національних та міжнародних конкурсів. "Я давно мріяв взяти участь в подібному заході, - зізнається Влад. - Конкурси дають особливе почуття. Змагальний дух допомагає артисту стати сильнішим. Я зроблю все від мене залежне, щоб гідно представити свою країну. Моя мета - перемога. Звичайно ж, спілкування, новий досвід та знайомства - це величезний бонус будь-якого конкурсу. Але будемо чесними: всі їдуть за перемогою. Якщо ти на початку шляху не віриш в успішний фінал - краще не виходити на старт. Тому я налаштований на перемогу".

Цього року в рамках фестивалю також пройде великий гала-концерт українських виконавців "Вітає Україна". На головному концертному майданчику "Слов'янського базару" виступлять Ірина Білик, Злата Огневич, Наталія Бучинська, Alyosha, Євген Хмара, Микола Гнатюк, Іво Бобул, Наталія Валевська, легендарний вокально-інструментальний ансамбль "Кобза" і багато інших зірок. Ведучими заходу стануть Тимур Мірошниченко та Анюта Славська. Разом з українськими артистами "Слов'янський базар" вітатимуть гості з Куби і Латвії: Роберто Кель Торрес і Інтарс Бусуліс.



Не пропустіть трансляцію головних подій "Слов'янського базару-2017" - з 16 по 19 липня в 20.30 на "Інтері".



"Фестивальне літо" на "Інтері" https://youtu.be/phpgvDpAu6M



"Слов'янський базар" на "Інтері" https://youtu.be/-reDNDC8hk8