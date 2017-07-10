Андрій Данілевич переміг на всеукраїнських змаганнях з марафонського плавання "AQUAMAN-2017"

Андрій Данілевич здобув нову перемогу! Ведучий соціального ток-шоу "Стосується кожного" посів 1-е місце в аква-марафоні.

Спортивний захід відбувся 8 липня в Києві. У запливі на марафонську дистанцію 3,8 км брали участь понад 200 осіб з усіх куточків країни, включаючи любителів і діючих чемпіонів України. Андрій Данілевич посів 1-е місце в своїй категорії "33-39 років" і увійшов у почесну десятку перших у загальному заліку!

"Спортивна суботу минула не дарма! - ділиться враженнями Андрій. - Ми пливли два кола по 1,9 км. Складність дистанції ще була і в тому, що після першого кола потрібно було вийти з води, пробігти трохи пляжем - і знову в воду на друге коло. Це надавало змаганням видовищності! Після першого кола я був сьомим. На другому колі серйозно наростив темп - точно пам'ятаю, як обігнав двох. Просто відкрилося друге дихання! Сам дивуюся своєму часу! У мене було надзавдання - потрапити у десятку. І я його виконав. І навіть перевиконав!".

Андрій Данілевич, майстер спорту з тріатлону, вже не перший рік бере участь у подібних змаганнях. Два роки назад він посів 1-е місце у своїй категорії в 10-кілометровому запливі "Підкорення Дніпра" і став п'ятим у загальному заліку. "Це моя спеціалізація, - посміхається Андрій. - Дистанції на витривалість. Ніколи не бігав і не плавав на короткі дистанції. Я - стаєр".

До запливу "AQUAMAN 3.8 km" Андрій готувався цілеспрямовано, кожен день пропливаючи по 6-7 км: вранці - 4-5 км на Трухановому острові, ввечері - в басейні. "Буває навіть після зйомок програми, пізно ввечері, все одно їду в басейн, - розповідає Андрій. - І так п'ять-шість разів на тиждень".

У літній період телеведучий тренується у відкритих водоймах, тож Дніпро для нього звичний за різних погодних умов. Цього разу під час змагань було дуже жарко і, за словами Андрія, річка просто кипіла! І не лише від температури повітря.

"Коли з сигналом старту 200 чоловік одночасно стрибають у воду - вода вирує, як при атаці піраній! - сміється Андрій. - Це справжня битва! І тобі треба вирватися з "киплячого котла", максимально швидко подолати перші сто-двісті метрів. Нас було близько десяти, які відразу пішли у відрив. А далі ти пливеш від буя до буя величезним водним простором... Тут потрібна спеціальна техніка плавання на відкритій воді, адже у басейні все просто - видно, куди пливеш. А в річці або морі - потрібно буквально вміти дивитися вперед і не збитися з шляху".

Зараз у Андрія Данілевича - нова мета. Він зареєструвався на чемпіонат світу з триатлону серед любителів, який відбудеться в Роттердамі у вересні 2017 року. За словами ведучого, дуже хочеться виступити, але спершу треба підготуватися, адже серпень - досить гарячий період, зйомки проектів для нового телесезону "Інтера". "Мій принцип не "головне - участь", - говорить Андрій. - Просто брати участь мені не цікаво. Мені цікаво виконувати свої надзавдання".