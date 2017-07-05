Дениса Васяновича призначено генеральним директором компанії "Торсат"

4 липня на посаду генерального директора компанії "Торсат" було призначено Дениса Васяновича.

Денис Васянович у галузі – з 2009 року. Основні напрями діяльності пов'язані з новими медіа (New Media). Обіймав посаду генерального директора представництва компанії з виробництва обладнання для інтернет-провайдерів, займався дистрибуцією телеканалів у кабельних мережах. Також спеціалізувався на дистрибуції телеканалів в IPTV/OTT сегментах – найбільш перспективних ринках у сфері світового телебачення.

У зв’язку із розширенням присутності "Інтер Медіа Груп" в IPTV/OTT сегментах керівництво планує розвиток даного напряму, спираючись на досвід Дениса Васяновича в цій індустрії.

Компанія "Торсат" входить до складу "Інтер Медіа Груп" та є ексклюзивним дистриб'ютором на території України телеканалів групи ("Інтер", "К1", "К2", "НТН", "Мега", "Zoom", "Enter-фільм", "Піксель"), телеканалів "ХSport", "ХSport HD", "Fashion TV", "Fashion TV HD", а також телеканалу "Інтер+" за межами України.



