Доманський і Дромов влаштують на кухні День Туреччини

У неділю, 2 липня, о 9:00 глядачі телеканалу "Інтер" вирушать разом із ведучими "Готуємо разом" у нову кулінарну подорож. Цього разу - до Туреччини, яку так люблять наші туристи.

Сьогодні турецька кухня входить до десятки найпопулярніших у світі. Протягом століть величезна кількість її страв поширилося всією планетою: азіатські котлети, аданський шашлик, овочеві закуски, кебаб, турецька кава, пахлава, лукум... Така різноманітність - спадщина кулінарних традицій народів, що населяли Візантійську та Османську імперії. Саме тому неможливо виділити одну коронну страву в турецькій кухні, як, наприклад, пасту або піцу в Італії, цибулевий суп у Франції або паелью в Іспанії.

На жаль, для багатьох наших туристів знайомство з турецькою кухнею обмежується системою all inclusive. Адже готельне меню лише віддалено нагадує страви, які турки готують удома. Доманський і Дромов вирішили заповнити цю прогалину і познайомити глядачів не тільки зі смаком, але і з духом турецької кухні.

Отже, на перше Андрій Дромов приготує одну з найбільш поширених турецьких страв - холодний суп яйла чорбаси з м'ятою і перцем. До перших страв турки ставляться з пієтетом: їх прийнято подавати і на обід, і на вечерю. Особливістю е саме цього супу є кислуватий смак, адже готується він на йогурті. "Відразу відчувається, що це непростий супчик: смак пряний, з холодком і кислинкою одночасно, - ділиться враженнями Андрій Доманський. - Він ситний, але дуже легкий, чудово тонізує в спеку і, судячи зі складу, вельми корисний. і що ще важливо - навіть я зазначив, наскільки просто і швидко його готувати".

Другим номером турецького меню стане гострий чий кефте. Це - дуже автентична і популярна у Туреччині закуска, не схожа на жодну страву слов'янської кухні. В її основі сире м'ясо, булгур і гострі спеції. Головне правило приготування чий кефте - ретельний заміс фаршу. Для турків це ціла церемонія. Часто такий фарш місять у присутності гостей, за розмовами, в супроводі музики. "Чий кефте завжди йде у мене вдома на ура, - розповідає Андрій Дромов. - Цю страву готую з задоволенням, тому що кожен раз передчуваю, як порадую ним домашніх. Завдяки особливому способу замісу в нього неповторний смак, який складно описати словами. І щоб його спробувати, необов'язково їхати до Туреччини: це можна і потрібно приготувати вдома".

І, нарешті, турецький десерт від "Готуємо разом". Дромов приготує знаменитий рахат-лукум із сухофруктами та горішками. Адже, напевно, немає такого туриста, який би поїхав з Туреччини, не прихопивши з собою кілька коробок цих солодощів. Звісно, тепер їх можна купити і в українських крамницях, але справжній лукум - задоволення недешеве. Шеф-кухар крок за кроком покаже, як правильно приготувати ці ласощі, щоб вони були не лише смачніші за покупні, але і не спустошили ваш гаманець.

Знайомтеся з секретами гастрономічної Туреччини у неділю, 2 липня, о 9:00 на телеканалі "Інтер".