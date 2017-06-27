Щодо ретрансляції телеканалу "Інтер" в кабельних мережах

Відключення телеканалу "Інтер" в мережі кабельного провайдера "Тріолан" здійснено всупереч чинному договору і з порушенням прав глядачів.

Договір про ретрансляцію телеканалу "Інтер" та інших телеканалів Inter Media Group у мережі кабельного оператора "Тріолан" був укладений у грудні минулого року з терміном дії до 31.12.2017 р. Таким чином, на сьогоднішній день договір є чинним.

Кабельний провайдер "Тріолан" протягом декількох місяців із порушенням чинного договору не оплачує ретрансляцію телеканалів Inter Media Group.

Незважаючи на невиконання зобов'язань щодо оплати з боку "Тріолан", ми продовжуємо виконувати всі свої зобов'язання за даним договором, зокрема й забезпечуємо доступ до якісного сигналу телеканалу "Інтер", оскільки вважаємо, що інтереси глядачів є пріоритетними.

Захист інтересів телеглядачів і своїх інтересів Inter Media Group буде здійснювати в установленому законом порядку. В даний момент ми звертаємося до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості за кілька місяців за чинним договором. При цьому ми не припиняємо забезпечувати доступ до якісного сигналу, і будь-які проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Інтер" у мережі "Тріолан" залежать виключно від виконання своїх зобов'язань цим кабельним провайдером.

Рекомендуємо нашим глядачам звертатися до кабельного провайдера "Тріолан" з вимогою забезпечити доступ до сигналу всіх телеканалів Inter Media Group. У разі подальшого порушення прав телеглядачів Inter Media Group рекомендує укладати абонентські договори з іншими провайдерами кабельного телебачення або налаштовувати телевізор на прийом сигналу телеканалу "Інтер" в аналоговому, цифровому ефірі або на супутнику.

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