У Києві відкрито новий пам'ятник - Анні Ахматовій

23 червня 2017 року Маріїнському парку Києва відбулося урочисте відкриття пам'ятника Анні Ахматовій - Великому Поетові.

Автор монумента - столичний скульптор Олександр Стельмашенко. Ініціаторами встановлення пам'ятника стала група киян, серед яких керівник Inter Media Group Ганна Безлюдна і головний редактор телеканалу "Інтер" Антон Нікітін.

Місце - Маріїнський парк - обрано невипадково. Одного разу, гуляючи з сестрою і нянею неподалік від Маріїнського палацу, маленька Аня знайшла шпильку у формі ліри. Няня тоді сказала Ані: "Це означає, ти станеш поетом" ... Пророцтво збулося, вірші Анна почала писати вже в 11 років.

Ахматова - один із символів Срібного віку. Її геній притягував найяскравіших сучасників і кидав її в гущу подій, які згодом стали історією. Вона сама була частиною історії, реагуючи на мінливості долі віршами.

"Мені здається, дуже символічно, що саме в наші дні, в наш час, ми відкриваємо цей пам'ятник, - сказала Ганна Безлюдна, керівник Inter Media Group. - На жаль, наша країна і наше місто переживають скрутні часи, коли багато хто відрікається від свого минулого і від свого коріння. Багато хто, але не все. У Ахматової є вірші, які всім нам необхідно перечитати сьогодні. Своєю творчістю, своїм життям вона показала, що таке вірність. Анна Ахматова була вірна собі, своєму таланту, своїй Батьківщині, і жодного разу, ні за яких обставин цьому не змінила. І я дуже рада, що сьогодні в центрі Києва з'явився пам'ятник Анні Ахматовій. Спасибі всім причетним до цього".

На відкритті монумента зібралися цінителі генія Анни Андріївни - актори, телеведучі, літературознавці, - для кого її рядки звучать актуально і сьогодні, а життя є прикладом мужності і стійкості.

"Важливо, що пам'ятник відкрито в місці, що має безпосереднє відношення до Анни Ахматової, - зазначив Антон Нікітін, головний редактор телеканалу" Інтер ". - Ці дерева, ці стежки, ця земля пам'ятає Ахматову. Адже пам'ятник - від слова" пам'ять ". Важливо пам'ятати і розуміти, що ми не просто живемо в Києві сьогодні. Київ більше ніж столиця - це місто багатовікової історії, в якому відбувалися великі події, народжувалися великі люди. Місто, в якому формувалися великі особистості. І Анна Ахматова сформувалася як поет в Києві. Важливо пам'ятати, що ми живемо в тому числі і в місті Анни Ахматової".

Детально про відкриття пам'ятника і про те, як він створювався, - в сюжетах програми "Ранок з" Інтером ".