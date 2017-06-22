Напад на Регіну Тодоренко та аварія Лесі Нікітюк: "найпекельніші" пригоди команди шоу "Орел і решка"

25 червня на телеканалі "Інтер" вийде фінальний випуск 13-го сезону тревел-шоу "Орел і решка". Позаду у команди проекту і ведучих Лесі Нікітюк та Регіни Тодоренко - незабутні пригоди у десятці пекельних і райських куточків нашої планети. Напередодні фіналу ми вирішили підвести підсумок і попросили творців шоу розповісти про найбільш екстремальні ситуації під час зйомок цього незвичайного сезону.

Команда проекту називає 13-й сезон "найщасливішим" за всю історію своїх телеподорожей. Цього разу їм довелося зіткнутися з неймовірною кількістю загадкових і містичних ситуацій і чортівнею, яка пов'язана з числом "13". Аж до того, що літак зі знімальною групою приземлявся в аеропорту на посадковій смузі з написом "AD". А ще хлопцям довелося по-справжньому ризикувати власним життям. Наприклад, під час зйомок на острові Суматра знімальна група вирішила відвідати сплячий вулкан, незважаючи на застереження місцевих жителів. І раптом вулкан прокинувся, почалося виверження і викиди токсичних газів. Слава Богу, все обійшлося: телевізійники встигли максимально оперативно покинути "пекельне" місце.

"Сезон" Рай і пекло "виявився дуже контрастним, - каже ведуча Регіна Тодоренко. - Ми побували в таких небезпечних точках світу, як Каракас, Сан-Педро-Сула. І навіть у цих містах ми шукали рай. Там дійсно багата природа, але дуже бідні люди, через що багато хто з них змушений красти і вбивати. Мені подобається такий контраст у житті, тому що я людина, яка любить різноманітні пригоди. Я задоволена цим сезоном. Ми і раніше потрапляли у небезпечні пригоди, але в сезоні "Рай і пекло" ми занурилися глибше. Напевно, назавжди запам'ятаю, як на одному з ринків Нігерії на мене напали троє африканських чоловіків: вони штовхали мене, пхали, намагалися відібрати у мене рюкзак. І досі дивуюся, як вони мені нічого не зламали. Оскільки я біла, то представляла для них великий інтерес. Не виключаю того, що вони хотіли мене викрасти з метою отримання викупу, а можливо, просто хотіли відібрати гроші. Добре, що все вирішилося. Навіть у таких бідних країнах, як Нігерія, є свої герої, один з яких мене врятував ".

Траплялося, що і рай підносив несподівані сюрпризи. Наприклад, у "райському" В'єтнамі автомобіль групи на багато годин застряг у болоті. В Індонезії хлопці не змогли потрапити на острів Ява: вони поміняли 3 літаки та провели 15 годин у повітрі, хоча летіти було лише 1,5 години. У результати довелося терміново змінювати локації. Іноді наполегливість українців творила дива. В Австралію команда проекту "Орел і решка" приїхала з мрією побачити Великий Бар'єрний риф. Але саме в той час на Східному узбережжі вирував сильний циклон. Всім заборонили виходити в море, компанії з оренди вертольотів і яхт відмовлялися плисти і летіти до рифу. Однак режисер твердо вирішив, що вони повинні саме в цьому сезоні вперше зняти Великий Бар'єрний риф. І, незважаючи на погоду, група сіла на величезний туристичний корабель, прорвалася крізь епіцентр шторму і таки зняла сюжет.

"У нас кожен випуск - екстремальна ситуація, - зізнається шеф-редактор проекту Юлія Гребеньовська. - Найстрашніше - це аварія в Новій Зеландії. Група їхала втомлена зі зйомок, режисер не впорався з лівостороннім рухом, зачепив іншу машину - і автомобіль перекинувся. Після цього ми почали думати, що нам "пороблено". А ще були арешти, затримання, перевіряли особи всіх членів знімальної групи. В "пекельних" країнах на нас нападали. У Сан-Педро-Сулі команду мало не вбили. У Венесуелі постійно за нами стежили. Нашого продюсера намагались пограбувати прямо біля аеропорту в Нігерії. І найпрекрасніше було, і найжахливіше - теж".

Фінальний випуск 13-го сезону шоу "Орел і решка" Леся і Регіна проведуть у раю. На найзеленішому грецькому острові - Корфу. Сюди їдуть не пляжники і тусовщики, а справжні поціновувачі відпочинку. У новому випуску ведучі зможуть нарешті розслабитися і приємно провести час: смачно їсти, слухати грецькі легенди і робити красиві фото! Хтось буде розсікати по острову на кабріолеті і плавати на яхті, а комусь доведеться досліджувати острів зі ста доларами у кишені. Не пропустіть "райський" фінал - у неділю, 25 червня, о 10:00 на телеканалі "Інтер".

Шанувальникам "Орла і решки" не варто розслаблятися і сумувати з приводу закінчення сезону "Рай і пекло". На телеканалі "Інтер" продовжує йти "Перезавантаження" з Антоном Птушкіним і Анастасією Івлєєвою - за пригодами ведучих можна спостерігати щонеділі об 11:00. Та й творці популярного тревел-шоу - TeenSpirit Studio - мають намір дивувати телеглядачів і далі і вже продумують нові несподівані маршрути.