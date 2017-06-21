Доманський і Дромов навчать намотувати бульйон на виделку

Вперше в неділю, 25 червня, в ефірі "Інтера" - науково-експериментальний випуск програми "Готуємо разом"! Програма переверне традиційне уявлення глядачів про кулінарію. Ведучі Андрій Доманський та Андрій Дромов зроблять те, чого ще в такому форматі ніхто не робив на українському телебаченні: покажуть залаштунки молекулярної кухні і навчать глядачів готувати ексклюзивні страви. Ті самі, за які гурмани викладають величезні гроші, а ресторани отримують зірки Мішлен.

Сьогодні молекулярна кухня - мейнстрім гастрономії. Самі кухарі вважають за краще називати її науковою. Адже в її основі - використання фундаментальних знань фізики і хімії для зміни структури і смаку звичайних продуктів. Завдання майстра молекулярної кухні не нагодувати гостя, а відкрити для нього абсолютно новий світ несподіваних поєднань ароматів, смаків, сумішей... Малинова ікра, пінний вінегрет або борщ у вигляді сфери - все це цілком звичайні страви для VIP-ресторанів. Їхні кухні схожі на хімічні лабораторії: холодильні установки, які моментально охолоджують продукти до -260 градусів, центрифуги, що подрібнють інгредієнти до молекул...

Здавалося б, у домашніх умовах повторити такі дива неможливо. Але тільки не на кухні "Готуємо разом"! Андрій Дромов підібрав три фантастичні страви, які можна приготувати в домашніх умовах, без спеціальної підготовки і дорогих інгредієнтів. А ще шеф-кухар продемонструє високий клас оформлення страв, адже у кожного кулінарного шедевра обов'язково повинна бути унікальна подача!

На перше Дромов готуватиме літній овочевий салат із сиром і спагетті з руколи. Спостерігаючи за чаклунством Андрія, глядачі дізнаються про один з основних методів молекулярної кухні - желефікацію - і навчаться домагатися її за допомогою... звичайних шприца і силіконової трубки. Наступна диво-страва від "Готуємо разом" - ідеальний соковитий стейк з ікрою з кетчупу. І це не звичайний стейк, а приготований за технологією "су-від", тобто в вакуумі при низькій температурі. У ресторанах для цього використовуються спеціальні пристрої, а ось Дромов покаже, як можна приготувати такий стейк на домашній кухні, озброївшись звичайною каструлею, тарілкою і зіп-пакетами.

І, нарешті, молекулярний десерт - мус із білого шоколаду з чебрецем і повітряною піною зі скоринки пармезану! Цього разу глядачі дізнаються секрети приготування пінки методом "еспума". Відтепер таку саму пінку вони зможуть приготувати з багатьох інших продуктів.

"Це той рідкісний випадок, коли я не знав, чого чекаю більше - м'ясо або десерт, - ділиться враженнями Андрій Доманський. - Стейк, звичайно, мене особливо порадував: ніжне, соковите м'ясо з хрусткою карамельною скоринкою. Але я радий, що дочекався шоколадного мусу. Тому що це - бомба! А яка подача! Навіть я зі своїм дегустаторськім досвідом не уявляв, як це все буде виглядати".

Ось так Дромов з Доманським відкриють маленькі і великі секрети молекулярної кулінарії. Все, що знадобиться глядачам для відтворення цих чудес, - уважність, точність у дотриманні пропорцій і технології ну і, звичайно, бажання! Не пропустіть - секрети високої кулінарії в неділю, 25 червня, о 9:00 на телеканалі "Інтер".