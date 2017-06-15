Дромов і Доманський здивують мафінами на будь-який смак

У неділю, 18 червня, о 9:00 ведучі кулінарного шоу "Готуємо разом" Андрій Доманський та Андрій Дромов запропонують своїм глядачам мафіни.

Існує думка, що це складний десерт, наважитися на який можна лише з особливого приводу. Та й цінники у кафе вводять в оману: мафіни вочевидь дорожчі знайомих з дитинства кексів. Хоча насправді це - один з найшвидших і простих видів випічки. Мафінам взагалі протипоказані довгі заміси і перетирання: на підготовку тіста потрібно від сили 5-7 хвилин. Потім 30 хвилин у духовці - і готово! Навіть якщо ви припуститися в процесі якихось дрібних помилок, результат вас все одно порадує.

А ще у мафінів практично безмежна смакова палітра: від фруктів і горіхів до моцарели, грибів і риби. Загалом, підійдуть будь-які продукти з вашого холодильника. Єдине, мабуть, правило - це форма: справжні маффіни завжди круглі або овальні.

"Це кулінарна знахідка для будь-якої господині! - переконаний Дромов. - У мафінів - суцільні переваги! Наприклад, це відмінний сніданок, адже поки вони випікаються в духовці, є час зайнятися своїми ранковими справами. По-друге, в них можна додати що завгодно на свій смак: хоч шкварки, хоч цукати. Я запропоную три рецепти: корисні - з сиром і морквою, для дорослих - з беконом і для ласунів - з білим шоколадом".

Сирно-морквяні мафіни ідеально підійдуть на сніданок. До речі, спочатку мафіни вважалися саме ранковою їжею. І не лише тому, що швидко випікаються. Завдяки відносно низькому вмісту цукру і жиру, це досить корисне джерело вуглеводів.

"Я терпіти не можу варену моркву, тим більше в поєднанні з сиром! - зізнається Андрій Доманський. - Перед зйомкою просив Дромова замінити моркву, наприклад, на цукати. Але вийшло ідеально! Рекомендую як корисний і дуже смачний сніданок для всієї родини, включаючи найменших".

Рецепт мафінів із гречаного борошна з беконом Дромов приберіг спеціально для Доманського і всіх, хто не проміняє м'ясо навіть на найсмачніший десерт. Такою випічкою можна перекусити у будь-який час дня: вона ситна, поживна і добре поєднується з айраном або кефіром.

Мафіни з білим шоколадом і лавровим листом - відмінний варіант для ласунів і поціновувачів незвичайних смакових поєднань! Тим, хто любить запрошувати гостей і дивувати своїх близьких кулінарними знахідками, обов'язково варто приготувати цей десерт.

Як завжди, крім рецептів, глядачі програми дізнаються основні секрети замішування тіста для мафінів, а також - чому їх не варто плутати з кексами.

Не пропустіть! У неділю, 18 червня, о 9:00 на каналі "Інтер" - рецепти, які вас точно не підведуть.