Учасники аукціону "Інтер - дітям" політали з "Авіатором" і промчали з чемпіоном-автогонщиком

Аукціон "Інтер - дітям" не тільки щотижня представляє нові лоти на сайті deti.inter.ua, але і регулярно розповідає про реалізацію найяскравіших з уже викуплених! Нещодавно були реалізовані ще два незвичайних лоти - "Політ на літаку разом із гуртом "Авіатор" і "Поїздка з автогонщиком-чемпіоном Ігорем Скузом трасою чемпіонату України з шосейно-кільцевих перегонів".

Луїза Чорнобук з Сумської області - давня шанувальниця гурту "Авіатор", і знає, що хлопці два роки вчилися керувати літаком АН-2. Тому піднятися з ними в небо не боялася. "Коли я зайшла на сайт і побачила лот від гурту "Авіатор", відразу зрозуміла: це - мій шанс, і я ним скористалася, - зізнається Луїза. - Цей аукціон - якраз той рідкісний випадок, коли, роблячи добро іншим, ти можеш здійснити свою мрію".

Перший політ здійснили всі разом. За штурвалом - досвідчений пілот-інструктор, зіркова команда - поруч. Луїза - VIP-пасажир. Зліт, посадка... Потім кожен з "Авіаторів" по черзі відпрацьовує елементи. Вже на землі дівчина зізналася: не вірила, що політ відбудеться. Занадто давно мріяла хоча б просто познайомитися з "Авіаторами". А тут - ще й вдалося розділити з ними небо!Вражень - на все життя.

"Ми раді можливості виконати свою обіцянку, реалізувати наш лот, а головне - допомогти діткам, - кажуть музиканти. - Хочемо, щоб вони росли здоровими та, можливо, коли-небудь стали авіаторами".

Другий лот був призначений для любителів екстриму та швидкості. Його запропонував для аукціону "Інтер - дітям" гонщик зі світовим ім'ям Ігор Скуз. Лот викупила киянка Юлія для свого чоловіка, програміста. Юрій любить швидкість, захоплюється мотоциклами, але ось на автогонках не був жодного разу. Юлія вирішила піднести чоловікові сюрприз, тому відразу не сказала, що викуплений лот - це не просто квитки на другий етап чемпіонату України з кільцевих гонок. Але і можливість самому відчути, як це - мчати трасою, коли за кермом - багаторазовий чемпіон України і бронзовий призер чемпіонату Європи з кільцевих гонок Ігор Скуз.

"Потрібно дозволити мріям збуватися, - каже Юрій. - Якщо такий програміст, як я, мріє виїхати на гоночній машині на трек і може завдяки аукціону "Інтера" це зробити, - значить, все можливо!"

Наприкінці цього насиченого дня Ігор Скуз сказав: "Думаю, на наступний етап перегонів ми надамо не один, а три лоти, і будемо сподіватися, що зберемо більше грошей і швидше купимо обладнання, на яке чекають маленькі пацієнти "ОХМАТДИТу".

Тим, хто цього разу прогавив свій шанс відчути справжній драйв і промчати трасою на машині справжнього чемпіона, варто частіше заходити на deti.inter.ua. Збір коштів на придбання апарату інтенсивної вентиляції легенів для реанімації Центру дитячої токсикології "ОХМАТДИТ" триває. І лот вашої мрії може з'явитися будь-якої миті.

Робити добро легко! Разом ми можемо врятувати дитячі життя.

Політ на літаку з "Авіаторами"

Поїздка з автогонщиком-чемпіоном