У Києві з аншлагом пройшла прем'єра спектаклю "По улице моей...."

10 червня в Малому залі Палацу "Україна" пройшла прем'єра поетичної вистави "По улице моей...", присвяченого поетів-шістдесятників. Квитки на спектакль були розкуплені за три тижні до прем'єри. Експериментальну постановку представили актори творчої майстерні Миколи Рушковського і команда телеканалу "Інтер". Режисер-постановник - Софія Письман.

На сцені переплелися дві епохи - такі несхожі і так доповнюють один одного: наша сучасність і роки, коли поезія була потрібна і зрозуміла кожному. Коли поети збирали стадіони і буквально ставали голосом епохи. За задумом авторів двоє телеведучих - Андрій Доманський і Жанна Тихонова - готують програму про поетів-шістдесятників.

"Це найбільша удача і щастя - можливість вийти на сцену з таким матеріалом і в оточенні таких приголомшливих акторів, - поділилася Жанна Тихонова. - Вразила робота нашого режисера. Ми з Андрієм дорослі люди: ми думаємо, відчуваємо. Але Софія Миколаївна, з її майстерністю розбирати все до півтонів, вчила нас копати глибше і працювати тонкіше. Це був найбільший кредит довіри, коли тебе відразу випустили на сцену з професіоналами. Вони заражали нас своєю грою ".

За сценарієм Жанна і Андрій разом намагаються зрозуміти і відчути, як жили поетичні генії часів відлиги. Вони шукають цікаві факти про них, згадують, читають їх вірші, сміються разом з ними, замовкають, чуючи звинувачення можновладців... Тут же, на сцені, оживають голоси і особистості тієї складної епохи - розкидає, як птах, тонкі руки Белла Ахмадуліна, глузливо посміхається і люто рубає повітря Євген Євтушенко, звучать рядки-одкровення Роберта Рождественського, Андрія Вознесенського, Булата Окуджави, Володимира Висоцького, Олександра Галича, Геннадія Шпалікова. І весь зал завмирає, коли звучить з радіоприймача голос, що вимагає позбавити Бориса Пастернака радянського громадянства за роман "Доктор Живаго".

В образах поетів - талановиті актори майстерні Миколи Рушковського: Костянтин Темляк, Роман Щербак, Дмитро Коник, Олександр Сугак і Анастасія Андрієнко. У виставі також взяли участь співачки Міла Нітіч та Наталія Гордієнко.

"При підготовці вистави спеціально щось робити, щоб перейнятися духом того часу, не доводилося, - розповідає Костянтин Темляк, який зіграв Євгена Євтушенка. - Він сам в тебе проникає при читанні цих віршів. І не тільки тих, які включені у виставу, а коли просто дістаєш збірку Євтушенко. Найяскравіший показник, напевно, що наш курс почав знову писати вірші, ми стали обмінюватися ними. Мені здається, що поезії в сучасному світі трохи не вистачає - для натхнення, для іншого погляду на речі. Вона є, але не в такому масштабі, не така популярна, як це було в шістдесяті ".

У режисера вистави - відомої актриси і педагога Софії Письман - була нелегка задача: не тільки органічно сплести в єдину картину два світи, дві епохи, а й в стислі терміни допомогти органічно зазвучати на одній сцені телевізійним ведучим і професійним акторам.

"Я сподіваюся, що вистава вдалася, - каже Софія Письман. - Про складнощі не говоритиму, в будь-якій роботі вони бувають, але було дуже цікаво. Для мене найголовніше, що всі ми почали "горіти". Запалилися цієї поезією, полюбили цих людей. Що з ведучими у нас відбувся діалог, тому що ми все-таки люди різного світу, у нас різна психологія, але Андрій Доманський - розумничка, дуже цікава людина, Жанна - велика молодець. Нам всім ця робота була надзвичайно цікава, і хотілося б, щоб вистава була цікавою і нашій публіці".

Фінал вистави - "…друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова" - і акторів довго не відпускають зі сцени. Оплески не змовкають, глядачі не поспішають покидати зал - занадто емоційно, на межі, пройшли ці півтори години.

"Є якась божевільна енергетика в цій виставі, - каже Ганна Безлюдна, керівник Inter Media Group. - Зізнаюся: не очікувала! Молоді, шалено талановиті актори, яким по двадцять з чимось років, але вони пропустили через себе ці ситуації, час, обставини ... Зіграли з надривом. Поети-шістдесятники для мене - це гранична щирість. У ті роки люди творили всупереч серйозним обставинам, вони залишалися собою, і це - найважливіше. Нам, звісно, є чому повчитися. і ти розумієш, що якщо люди змогли створити великий твір, великі вірші і пережити обставини, проти яких вони були, здавалося, безсилі, то ми теж можемо багато".

Микола Рушковський - народний артист України, керівник театральної майстерні, герой книги "Люди Перемоги!", яку випустив телеканал "Інтер", - після прем'єри так оцінив роботу своїх вихованців: "Ми не готуємо зірок, але ми готуємо порядних людей, готових жити серцем. коли мені сьогодні кажуть, що народ втомився, народ хоче повеселитися, - так. але не тільки повеселитися, а й подумати, а іноді і пустити сльозу. Я щиро привітав хлопців та дівчат і всю нашу майстерню з цією роботою, і велике спасибі "Інтеру" за допомогу, підтримку! Дай Бог, будемо рабо тать разом і далі ".

Поетична вистава "По улице моей..." - спільна театральна робота акторів майстерні Миколи Рушковського і ведучих "Інтера" - виявилася успішною. Надалі телеканал планує продовжувати подібні проекти.



У Києві відбулася прем'єра поетичного спектаклю "По улице моей..."

https://www.youtube.com/watch?v=vRr-HBFA6zk