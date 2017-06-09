"Речдок" отримав два "золота" на всесвітньому конкурсі PromaxBDA Global Excellence

Промо-ролик детективного циклу "Речдок" отримав дві золоті нагороди на головному всесвітньому конкурсі телевізійного промо, маркетингу і дизайну PromaxBDA Global Excellence.
Сьогодні вночі в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження найавторитетнішого конкурсу в даній області PromaxBDA Global Excellence. Робота команди "Інтера" - промо-ролик "Речдок" - була визнана кращою в номінаціях "Промо-ролик денної програми" і "Промо-ролик ліцензійного формату". Серед конкурентів нашого телеканалу в цих категоріях були також представлені HBO, FOX, CNN та інші імена світового рівня.
За останні три роки промо-ролики "Інтера" були удостоєні чотирьох золотих, однією срібною та однією бронзовою нагородами всесвітніх і європейських конкурсів PromaxBDA.
|14:00
|Серіал "Вольф Мессінг: Той, хто бачив крізь час" 1-6сс.
|20:00
|Подробиці
|21:00
|Серіал "Вольф Мессінг: Той, хто бачив крізь час" 7-9сс.
|23:00
|Великий бокс. О.Малиновський - С.Сампайо. Д.Берінчик - А.Гарба
|01:00
|Фільм "Сліпий горизонт"
|02:30
|Подробиці
|03:00
|Фільм "Дівчина з маяка"
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