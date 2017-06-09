Сьогодні у "Стосується кожного" - про зниклу дівчинку з Кривого Рогу

Сьогодні, 9 червня, о 18:00 в ефірі "Інтера" - випуск програми "Стосується кожного", присвячений шокуючій історії про зникнення 6-річної Аміни Менго з Кривого Рогу - "Ідеальні батьки".

Родина Кудрявцевих вважалася зразковою: пара виховувала не лише трьох рідних, а й п'ятьох прийомних дітей. Про цей дитячий будинок сімейного типу знімали сюжети на місцевих каналах, їх ставили за приклад іншим. Три роки тому в родині Кудрявцевих з'явилися особливі діти - Аміна та Тимур Менго, з вродженою генетичною хворобою. Але прийомних батьків особливі потреби малюків не злякали. Тиждень тому Тетяна та Юрій Кудрявцеви повідомили про те, що 6-річна Аміна зникла. Волонтери та сусіди кинулися на пошуки дитини, але через кілька днів поліція затримала Юрія Кудрявцева, а місцевих ЗМІ з'явилася шокуюча інформація про те, що 6 червня з річки Саксагань, неподалік будинку Кудрявцевих, були підняті останки. За однією з версій - це тіло Аміни Менго, яка була спалена і втоплена в річці.

Тетяна Кудрявцева заявила, що її чоловіка катували в поліції і силою вибили неправдиві свідчення. В цей же день вона припинила спілкування з пресою і стала уникати телекамер. Журналістам "Стосується кожного" вдалося провести день з прийомною родиною і зняти ексклюзивне відео під час зустрічі Тетяни та Юрія з дітьми, яких до закінчення слідства переселили у притулок. Що ж насправді сталося з 6-річною Аміною? І як ідеальні батьки могли опинитися під такою страшною підозрою?

У студії "Стосується кожного" - рідна бабуся і мама зниклої дитини. Хто, на думку біологічних родичів, винен у зникненні дівчинки? Не пропустіть сьогодні, 9 червня, о 18:00 усі подробиці цієї резонансної історії у програмі "Стосується кожного" на телеканалі "Інтер".