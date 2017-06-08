Доманський і Дромов будуть смачно худнути в компанії Міли Нітіч

У неділю, 11 червня, о 9:00 на телеканалі "Інтер" - health-випуск "Готуємо разом" для тих, хто любить смачно поїсти і при цьому хоче схуднути. Шеф-кухар Андрій Дромов склав спеціальне меню з трьох виключно здорових страв. До того ж в гості до Андрія Доманського і Андрія Дромова прийде зоряна дівчина, яка знається на правильному харчуванні.

У розпал літнього сезону тема "health food" особливо актуальна. Хочеться бути активним, легким на підйом і при цьому – мати бездоганний вигляд. Ведучы кулінарного проекту Дромов і Доманський розкриють секрети раціону підтягнутих гурманів, яким не доводиться обирати між делікатесами і стрункою фігурою. А заодно - доведуть, що здорова їжа може бути смачною і різноманітною.

У кожного з Андріїв- свій рецепт схуднення. Андрій Доманський, наприклад, вже багато років займається дайвінгом і вважає, що вода і плавання здатні прибрати всі зайві кілограми. А Дромов минулого року на спір скинув 30 кг! Як зізнався шеф-кухар, один з його секретів – солідний сніданок.

"Щоб відчувати себе ситим до самого обіду, але при цьому хапати шматочки, потрібно привчити себе до максимально збалансованого ранкового меню, - ділиться Дромов. - З власного досвіду скажу, що тут підійдуть тільки два варіанти: той, що містить повільні вуглеводи або білковий, доповнений овочами і зеленню. У нашій програмі я приготую мій улюблений сніданок, після якого з шостої ранку і до опівдня я взагалі не згадую про їжу. і це при моєму-то графіку! "

Отже, в якості ідеальної ранкової страви шеф-кухар запропонує свій фірмовий омлет з клітковиною, овочами і фітнес-сосисками з кролика. Наступний номер здорового меню від "Готуємо разом" - для обіднього застілля: легкий полуничний гаспачо з рожевими томатами.

"Друзі, гріх не приготувати такий розкішний, корисний і смачний суп в сезон полуниці! - прокоментував гаспачо головний дегустатор" Готуємо разом "Андрій Доманський. - Я сам не очікував, що це буде так смачно! Але підкорило мене те, що він дуже ситний і одночасно - легкий. Гарантую, що після такого супу ви будете літати, причому на ситий шлунок ".

А на дієтичний, але від цього не менш вишукана вечеря глядачів чекає ексклюзивний рецепт від "Готуємо разом" - легка паелья з дикого рису з кальмарами. Спеціально розроблена на прохання зіркової гості програми Міли Нітіч.

"Традиційна іспанська паелья досить калорійна, - розповідає співачка. - Але придумана Андрієм рецептура - це справжній злам шаблонів! Вийшла дуже смачна, а головне - низькокалорійна версія класичної страви". Сама Міла під час приготування паельї разом з Андріями розповіла, що багато років боролася з власними формами, але зараз дотримується особливої ​​дієти. Отже з їжею у неї тепер дуже гармонійні і здорові відносини.

Ось так легко і невимушено два Андрія і Міла покажуть на кухні "Готуємо разом", як можна жити смачно і з задоволенням, але при цьому - здорово і збалансовано!

Не пропустіть вишукані, смачні і насичують енергією health-страви від "Готуємо разом" - у неділю, 11 червня, о 9:00 на телеканалі "Інтер".