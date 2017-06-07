Фінал першого сезону "Україна вражає": 50 відтінків сірого, корабельний гай Петра Першого і інші чудеса нашої країни

10 червня в 9:30 на "Інтері" - заключний випуск першого сезону тревел-шоу "Україна вражає".

Телеведуча Валерія Мікульська і команда проекту вирушать в загублений світ. Саме так, жартома, туристи називають унікальний Буцький каньйон на Черкащині. Кажуть, що тутешній граніт має 50 відтінків сірого. Ще одна визначна пам'ятка, яку відкрили для себе і покажуть глядачам мандрівники, - місце однієї найкривавіших битв в нашій історії - Берестецької битви. У 1651 році поблизу волинського села Берестечко зійшлися війська могутньої Речі Посполитої і козацько-кримське військо. Історики і сьогодні сперечаються про кількість учасників події. За однією з версій їх було близько 250 тисяч! Поле, на якому відбувалася баталія, і досі якимось дивом не забудовано. Воно зберігає в собі багато таємниць і загадок. Місцеві кажуть, що це не просто земля. Це - жива книга. Цієї суботи ми дізнаємося, що зуміла прочитати в ній Валерія Мікульська.

Корабельна гай на сухопутної Харківщині. Ці землі нарекли заповідними ще за часів Петра Першого. "Ми з командою вибрали для себе тут піший маршрут, - ділиться враженнями Валерія Мікульська. - Це ж лісовий заповідник, як-ніяк! Тут можна пройтися однією з перших екологічних стежок України. Вона пронизує весь парк і одночасно є частиною стародавнього Муравського шляху! Того самого, яким ще татари наступали на Русь ".

Замок, який побудував один з найкращих італійських архітекторів 17 століття Вінченцо Скамоцці, знімальна група програми відшукала в місті Збараж Тернопільської області. Маленький шматочок Венеції - таке враження створив цей двоповерховий палац на команду проекту. Який вигляд має найстрашніша кімната замку? Чому водопостачання тут для свого часу було дуже дорогої примхою? А ще тут проводять майстер-класи зі стрільби з лука. Звісно ж, не скористатися такою можливістю Валерія Микульська не могла. Що з цього вийшло? Дивіться цієї суботи, 10 червня, о 9:30 у програмі "Україна вражає"!

Ну, а в новому сезоні отримаєте нову порцію яскравих вражень і заряд любові до своєї країни в нових випусках тревел-шоу на "Інтері"!

"Я часто чую від туристів:" Ви постійно відкриваєте щось нове, коли ж закінчаться вражаючі місця? "- каже Валерія. - Відповідаю словами Ейнштейна:" Існує тільки два способи прожити життя. Перший - ніби чудес не існує, другий - ніби навколо одні чудеса ". Останній - більше подобається нашій команді. Україна - величезна книга, повна яскравих ілюстрацій і пригод. Подорожуйте! Побачимося в новому сезоні".

10 червня "Україна вражає" на "Інтері" - https://youtu.be/FXdPMQEA0yo